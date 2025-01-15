NBA｜騎士復仇贏溜馬　金塊輕取獨行俠

目前仍是聯盟「一哥」的克里夫蘭騎士，被印第安納溜馬終止12連勝後，球隊返回主場再與溜馬較量，今次騎士就以127:117擊敗溜馬。而丹佛金塊作客達拉斯獨行俠，就以118:99取勝。
在東岸繼續領先的騎士，雖然被溜馬中止連勝的紀錄，不過在「背靠背」的對賽，騎士返回主場復仇。當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）個人攻入35分，加蘭特（Darius Garland）及伊雲莫利（Evan Mobley）分別有24及22分，而莫利更取下13個籃板，騎士今場在多數時間領先之下，以10分的差距擊敗溜馬，也令溜馬6連勝的走勢中止。
至於金塊同樣也與獨行俠「背靠背」。不過今次金塊贏得輕鬆，謝姆梅利（Jamal Murray）取得個人今季新高的45分，當中上半場已取得32分，令3屆最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）變成配角，不過他亦有10分及14個籃板的表現。獨行俠今場雖然有6人得分上雙，不過球隊的命中率僅42.2%，遠遜對手的51.8%，令獨行俠連輸兩場給金塊。
另外西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆，就以118:102擊敗費城76人，繼續追趕騎士的常規賽領先位置。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場攻入32分。