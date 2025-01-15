NBA｜騎士復仇贏溜馬　金塊輕取獨行俠

目前仍是聯盟「一哥」的克里夫蘭騎士，被印第安納溜馬終止12連勝後，球隊返回主場再與溜馬較量，今次騎士就以127:117擊敗溜馬。而丹佛金塊作客達拉斯獨行俠，就以118:99取勝。

在東岸繼續領先的騎士，雖然被溜馬中止連勝的紀錄，不過在「背靠背」的對賽，騎士返回主場復仇。當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）個人攻入35分，加蘭特（Darius Garland）及伊雲莫利（Evan Mobley）分別有24及22分，而莫利更取下13個籃板，騎士今場在多數時間領先之下，以10分的差距擊敗溜馬，也令溜馬6連勝的走勢中止。