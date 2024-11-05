NBA｜騎士挫公鹿開季8連捷　塞爾特人贏鷹隊30分

克里夫蘭騎士在新賽季取得8連勝，在主場面對着缺少了安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）的密爾沃基公鹿，騎士最終贏116:114，是球隊自1976年來首次開季的8戰全勝，而公鹿就自揭幕戰取勝後，連輸第6場。至於上屆總冠軍波士頓塞爾特人，就以123:93大炒阿特蘭大鷹隊。
常規賽開季未夠10場，東西岸都僅餘一支不敗的隊伍。當中東岸的騎士在主場迎戰5連敗的公鹿，對手今場更缺少主力的「字母哥」安迪杜甘普。騎士在上半場兩度拉開過比數，最多更是拉開19分的距離，然而在列拿特（Damian Lillard）獨挑大樑，近況低迷的公鹿卻依然頑抗，兩隊全場有6次互換領先。比賽餘2分鐘的時間，公鹿一度由列拿特的3分反超前111:108，但騎士之後連取7分回敬，當中加蘭特（Darius Garland）攻入5分，雖然公鹿由AJ格連（AJ Green）追多3分，不過公鹿仍要輸114:116。
騎士加蘭特今場個人貢獻39分及8次的助攻，當中3分11投7中，成為騎士贏波的關鍵，而列拿特今場都為公鹿進帳36分，不過在最後56秒的一次關鍵失誤，讓騎士保持長勝。
居里復出助勇士贏巫師
至於上屆總冠軍的塞爾特人，在作客就輕鬆擊敗鷹隊。達譚（Jayson Tatum）上半場已交出26分，令綠軍半場已領先22分。下半場塞爾特人就繼續拉開分差之下，球隊以123:93大勝。達譚在第4節休戰，仍為球隊貢獻28分、9次助攻及6個籃板。至於「鷹王」泰爾楊格（Trae Young）在第3節拉傷下離場，全場他10次起手僅得1中，最後只取得2分。塞爾特人目前開季取得7勝1負，是近4年的最佳開季。
其他比賽，金州勇士就以125:112擊敗華盛頓巫師，史堤芬居里（Stephen Curry）今仗復出取得24分，也令勇士作客今季4戰全勝。而西岸的不敗隊伍奧克拉荷馬城雷霆，主場以102:86擊敗奧蘭多魔術，在今個賽季保持着6戰全勝。