NBA｜騎士挫公鹿開季8連捷　塞爾特人贏鷹隊30分

克里夫蘭騎士在新賽季取得8連勝，在主場面對着缺少了安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）的密爾沃基公鹿，騎士最終贏116:114，是球隊自1976年來首次開季的8戰全勝，而公鹿就自揭幕戰取勝後，連輸第6場。至於上屆總冠軍波士頓塞爾特人，就以123:93大炒阿特蘭大鷹隊。

常規賽開季未夠10場，東西岸都僅餘一支不敗的隊伍。當中東岸的騎士在主場迎戰5連敗的公鹿，對手今場更缺少主力的「字母哥」安迪杜甘普。騎士在上半場兩度拉開過比數，最多更是拉開19分的距離，然而在列拿特（Damian Lillard）獨挑大樑，近況低迷的公鹿卻依然頑抗，兩隊全場有6次互換領先。比賽餘2分鐘的時間，公鹿一度由列拿特的3分反超前111:108，但騎士之後連取7分回敬，當中加蘭特（Darius Garland）攻入5分，雖然公鹿由AJ格連（AJ Green）追多3分，不過公鹿仍要輸114:116。