NBA｜騎士破勇士取七連勝　帝王易帥反勝獨行俠

勇士在今場主場對騎士命中率仍然低迷，全場命中只有33.3%，而3分球更是38投僅9中，球隊第2節表現更是低迷，整節全隊只有11分。當家球星的史堤芬居里（Stephen Curry）今場交出僅11分，他全場14次起手入得4球，包括3球是3分。縱然勇士全隊有6人取得雙位數得分，不過最多也得19分，正選5人更是沒人多過16分。騎士加蘭特（Darius Garland）今場獨取25分，隊友當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）也有23分貢獻，協助騎士在常規賽繼續領先，並取得7連勝。

克里夫蘭騎士繼續在常規賽領先，球隊作客以113:95大勝金州勇士，為球隊取得7連勝。而更換主帥的薩克拉門托帝王，就以110:100反勝達拉斯獨行俠。

暫代教練基士堤首戰報捷

至於剛解僱主教練米克布朗（Mike Brown）的帝王，在主場面對獨行俠。臨時主帥的杜治基士堤（Doug Christie）首次領軍，球隊在落後最多18分之下，以110:100反勝獨行俠。迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）個人獨取33分，沙邦尼斯（Domantas Sabonis）就為帝王貢獻17分及16個籃板。

同日的其他比賽，洛杉磯快艇以116:113擊敗新奧爾良鵜鶘，而芝加哥公牛在加時以115:108擊敗夏洛特黃蜂。丹佛金塊就以132:121擊敗猶他爵士，紐約人126:106贏華盛頓巫師，費城76人以125:103擊敗波特蘭拓荒者。