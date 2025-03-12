NBA｜騎士贏籃網今季再次15連勝　溜馬絕殺公鹿

早已取得季後賽資格的克里夫蘭騎士，主場擊敗布魯克林籃網後，今季再次取得15連勝的走勢，在聯盟繼續領先。而印第安納溜馬在夏利貝頓（Tyrese Haliburton）射入3分兼搏得犯規下，得以115:114擊敗密爾沃基公鹿。

東岸領先的騎士，雖然有當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）、迪安迪亨特（De'Andre Hunter）及泰爾謝路美（Ty Jerome）因為傷病未有上陣。球隊在第2節一度被籃網拉開分差，在第3節落後過18分。然而加蘭特（Darius Garland）在第4節為騎士攻入18分，帶領球隊反超對手，最終騎士以109:104擊敗籃網。繼開季15連勝後，騎士今季兩度造出這最長連勝走勢，並且以55勝10負在常規賽的戰績領先。加蘭特今場個人獨取30分，隊友的查列特艾倫（Jarrett Allen）亦有23分及13個籃板，而伊雲莫利（Evan Mobley）也有21分及9個籃板。