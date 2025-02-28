NBA｜騎士訪綠軍 誓演「一哥」本色

NBA明晨將演東岸榜首大戰，由衛冕的塞爾特人主場迎戰「一哥」騎士。「綠軍」剛戰敗走活塞，6連勝走勢告終，回到主場反彈心切；對手騎士主帥阿堅臣賽前已誓言會傾盡一切求勝，更會有主將加蘭特傷愈復出，一場頂級對決，萬勿錯過。(VIU TV 99台3月1日08:30直播)

塞爾特人作客活塞以97比117，20分之差敗走，主將謝倫布朗大腿傷患缺陣，固然是一大關鍵。然而球隊雖然勝勢中斷，但表現並非全無可取，至少他們全隊在三分線外錄得49投21中，命中率達42.9%，亦是「綠軍」今季第19場單場命中20球以上三分波的賽事，追平由勇士在2022/23球季寫下的單季NBA最多紀錄。當大軍在三分線外手感火熱，該19場仍錄得17勝2負，準繩外投將成為他們今戰對撼騎士的主要武器。