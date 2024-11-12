NBA｜騎士贏公牛開季12連勝　馬刺20分挫帝王

克里夫蘭騎士開季12連勝。球隊在作客芝加哥公牛的比賽，在當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）取得今季最高的36分，帶領球隊以119:113擊敗公牛。另外，聖安東尼奧馬刺有雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出34分，球隊以116:96大勝薩克拉門托帝王。
騎士今季開局表現不俗，在作客芝加哥的比賽，與公牛互有上落，兩隊全場17次互換領先。當洛雲米歇爾今場一夫當關，全場26次起手入12球，當中包括3分16投7中，最終取得個人今季最多的36分及。公牛的命中率雖然比騎士高，然而球隊錄得21次的失誤成為致命傷，騎士也因此獲得35分之多，相反騎士就只有9次。騎士贏波後，成為NBA史上第8支球隊開季連贏12場。
至於馬刺，在雲班耶馬攻入34分及取得14個籃板下，以116:96大勝帝王。馬刺在第3節初段打出10:0的攻勢，將比數拉開，之後的比賽都由馬刺控制着優勢，最終以20分之差大勝。馬刺除雲班耶馬外，還有6人取得雙位數得分，老將的基斯保羅（Chris Paul）有12分及11次助攻，而球隊全隊攻入22個3分球，是球隊今季的新高。
籃網2分險勝鵜鶘
另外，布魯克林籃網就作客以107:105險勝新奧爾良鵜鶘，甘湯馬士（Cam Thomas）最後32.9秒的3分球，為籃網反先106:105成為取勝關鍵，鵜鶘之後未能追平，更被甘湯馬士射入多個罰球，最終籃網贏2分。籃網全隊7人攻入雙位數得分，並攻入19個3分球，成為勝負的關鍵。