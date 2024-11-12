NBA｜騎士贏公牛開季12連勝　馬刺20分挫帝王

克里夫蘭騎士開季12連勝。球隊在作客芝加哥公牛的比賽，在當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）取得今季最高的36分，帶領球隊以119:113擊敗公牛。另外，聖安東尼奧馬刺有雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出34分，球隊以116:96大勝薩克拉門托帝王。

騎士今季開局表現不俗，在作客芝加哥的比賽，與公牛互有上落，兩隊全場17次互換領先。當洛雲米歇爾今場一夫當關，全場26次起手入12球，當中包括3分16投7中，最終取得個人今季最多的36分及。公牛的命中率雖然比騎士高，然而球隊錄得21次的失誤成為致命傷，騎士也因此獲得35分之多，相反騎士就只有9次。騎士贏波後，成為NBA史上第8支球隊開季連贏12場。