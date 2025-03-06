NBA｜騎士12連勝率先鎖定季後賽　公鹿大炒獨行俠30分

克里夫蘭騎士成今季首支鎖定季後賽隊伍。騎士在主場以112:107擊敗邁亞密熱火，取得12連勝之餘，更是提前取得東岸季後賽的直接晉級資格。而同日，密爾沃基公鹿以137:107大勝達拉斯獨行俠，安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場獨取32分下，個人累積超過2萬分。
在聯盟仍然領先的騎士，主場面對熱火並不好應付，騎士雖然第2節拉開過17分，但熱火下半場還是收窄了分差。兩隊今場10次互換領先下，熱火在最後2分55秒仍領先107:106，但隨着伊雲莫利（Evan Mobley）的接投為騎士反超後，鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）的3分射失，熱火之後未能再取1分，最終騎士以112:107擊敗熱火。騎士目前以52勝10負戰績繼續在聯盟戰績領前，與東岸第7的熱火已有超過22場的距離，提早20場取得了季後賽的一個席位。
至於公鹿就在主場大勝獨行俠。在艾榮（Kyrie Irving）因為前十字韌帶撕裂，令今個賽季也報銷下，獨行俠僅得8人可用，雖然基利湯臣（Klay Thompson）個人交出28分，但獨行俠作客仍以107:137大敗給公鹿。「字母哥」安迪杜甘普今場個人取得32分之餘，也令他累積20,010分，成為歷來第52個取得2萬分的球員，30歲的「字母哥」同時也是第6年輕的2萬分球員，之前的分別是勒邦占士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、高比拜仁（Kobe Bryant）、張伯倫（Wilt Chamberlain）及米高佐敦（Michael Jordan）。
另外西岸領先的奧克拉荷馬城雷霆也同樣贏波，他們作客以120:103擊敗孟菲斯灰熊，球隊戰績改寫至51勝11負，目前確定至少可取得季後賽的附加賽資格。而上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，就以128:118擊敗波特蘭拓荒者，在東岸繼續守在次席。