NBA｜騎士12連勝率先鎖定季後賽　公鹿大炒獨行俠30分

克里夫蘭騎士成今季首支鎖定季後賽隊伍。騎士在主場以112:107擊敗邁亞密熱火，取得12連勝之餘，更是提前取得東岸季後賽的直接晉級資格。而同日，密爾沃基公鹿以137:107大勝達拉斯獨行俠，安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場獨取32分下，個人累積超過2萬分。

在聯盟仍然領先的騎士，主場面對熱火並不好應付，騎士雖然第2節拉開過17分，但熱火下半場還是收窄了分差。兩隊今場10次互換領先下，熱火在最後2分55秒仍領先107:106，但隨着伊雲莫利（Evan Mobley）的接投為騎士反超後，鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）的3分射失，熱火之後未能再取1分，最終騎士以112:107擊敗熱火。騎士目前以52勝10負戰績繼續在聯盟戰績領前，與東岸第7的熱火已有超過22場的距離，提早20場取得了季後賽的一個席位。