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體育
2024-01-24 13:39:24

NBA｜鵜鶘29分大炒爵士　美國擬召勒邦居里戰奧運（附比賽精華）

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鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社)

鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社)

新奧爾良鵜鶘大炒猶他爵士29分，以153:124創下球會史上最高得分。另外，美國籃球隊提交40人的名單，當中包括勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安比（Joel Embiid）等NBA巨星，未知美國是否想再組夢幻隊出戰巴黎奧運。

西南區榜首的鵜鶘，今季第4次與爵士交手。主場的鵜鶘今場全無壓力，爵士在開賽連取4分領先之後，這已是比賽唯一的一段領先，鵜鶘在之後連入2個3分反先，比賽之後形勢再沒有改變，鵜鶘在最多拉開35分之下，最終以153:124的比數，大勝爵士，而這亦是鵜鶘史上單場的最高得分，此前鵜鶘最高得分是在2018年對薩克拉門托帝王攻入149分。

鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社) 鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社) 鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社) 鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社) 鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社) 鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社) 鵜鶘以153:124大勝爵士。(美聯社)

今場鵜鶘的麥哥林（CJ McCollum）取得最多的33分，而球隊有7人取得雙位的得分，正選5人得分最少都有17分。鵜鶘今場的命中率高，全場104射60中，命中率達57.7%，3分球亦有50%的命中。至於爵士雖然都是正選5人取得雙位數得分，但最多的釋斯頓（Collin Sexton）不過是22分。

欲組夢幻隊徵奧運

另外，美國籃協在周二（23日）提交了41人的奧運初選名單。當中勒邦占士及史堤芬居里兩大巨星都包括在內，而從喀麥隆入籍美國的安比，也是41人名單之一。美國今屆奧運目標尋求五連勝，而去到5月才決定12人大軍的名單。勒邦對上一次代表美國出戰奧運已經是2012年，至於居里更是從未為美國隊在奧運上陣。美國在去年的籃球世界盃派出年輕陣容出戰，但球隊只獲得第4名，美國ESPN指美國籃協總裁的格蘭希爾（Grant Hill）、教練卡爾（Steve Kerr）以及經理的桑恩福特（Sean Ford）就在近月向一些老將遊說，希望他們會代表美國。

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占士獲列入美國奧運隊初選名單。(美聯社) 居里獲列入美國奧運隊初選名單。(美聯社) 安比獲列入美國奧運隊初選名單。(美聯社)
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