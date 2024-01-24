NBA｜鵜鶘29分大炒爵士　美國擬召勒邦居里戰奧運（附比賽精華）

新奧爾良鵜鶘大炒猶他爵士29分，以153:124創下球會史上最高得分。另外，美國籃球隊提交40人的名單，當中包括勒邦占士（LeBron James）、史堤芬居里（Stephen Curry）及安比（Joel Embiid）等NBA巨星，未知美國是否想再組夢幻隊出戰巴黎奧運。

西南區榜首的鵜鶘，今季第4次與爵士交手。主場的鵜鶘今場全無壓力，爵士在開賽連取4分領先之後，這已是比賽唯一的一段領先，鵜鶘在之後連入2個3分反先，比賽之後形勢再沒有改變，鵜鶘在最多拉開35分之下，最終以153:124的比數，大勝爵士，而這亦是鵜鶘史上單場的最高得分，此前鵜鶘最高得分是在2018年對薩克拉門托帝王攻入149分。