NBA｜勇士季中錦標擊敗獨行俠　鷹隊最後6秒反勝塞爾特人（更新）

去季首次舉辦的NBA季中錦標賽，今季再度開打。上屆NBA總冠的波士頓塞爾特人首戰就失利，主場以116:117不敵阿特蘭大鷹隊。至於底特律活塞在加時，也險勝邁亞密熱火123:121。另外，今季交易到達拉斯獨行俠的基利湯臣（Klay Thompson），首度倒戈對金州勇士，最終勇士在主場以120:117取勝。
K湯重返三藩市的比賽，獲得主場球迷的歡迎，然而比賽又是另一回事。「浪花兄弟」拆夥的首次對壘，史堤芬居里（Stephen Curry）交出了37分。勇士在今場曾一度拉開過13分差距，但是有當錫（Luka Doncic）、艾榮（Kyrie Irving）及K湯合作的獨行俠在第4節又追回，兩隊全場9次互換領先，不過勇士最終仍是以120:117勝出。
塞爾特人1分不敵鷹隊
至於上星期大勝鷹隊的塞爾特人，換到季中錦標再戰卻再沒有那麼順利。塞爾特人雖然在第3節拉開比分至15分，但還是被鷹隊追上。在第4節的比賽，兩隊5度打成平手。在比賽末段塞爾特人還是以116:115領先，不過奧干胡（Onyeka Okongwu）在最後6.1秒籃底為鷹隊補中，讓鷹隊以117:116反勝。
塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）雖然取得今季個人新高的37分，而隊友戴歷韋特（Derrick White）也有31分貢獻，但塞爾特人得分就集中在他們與達譚（Jayson Tatum）3人。鷹隊就有5人取得雙位數得分，當中丹尼爾斯（Dyson Daniels）獨佔28分，而謝倫莊臣（Jalen Johnson）、卡比拉（Clint Capela）就有18分，拉利蘭斯（Larry Nance Jr）亦有19分貢獻。
活塞加時險勝熱火
至於活塞就贏得驚險，球隊在最多領先18分下，一度被熱火追平至111平手要打加時，在加時末段獲得罰球反先，並以123:121擊敗熱火取勝。