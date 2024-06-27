NBA｜鷹隊選出法國前鋒利沙亞當今年狀元　榜眼同為法國好手

NBA選秀在美國時間的周三（26日）晚進行，阿特蘭大鷹隊挑選了法國的前鋒利沙亞（Zaccharie Risacher）成為今年的狀元，是繼去年雲班耶馬（Victor Wembanyama）後，另一位法國的狀元，同時也是NBA第4位國際狀元，而榜眼也同樣是來自法國的阿歷斯沙亞（Alex Sarr）。

NBA周三先進行了首輪的選秀，目前在法國聯賽效力的利沙亞，成為今年的狀元，他獲得鷹隊選中。19歲的利沙亞是名將之後，他的爸爸也是法國的職業籃球員，雖然沒有參與過NBA的比賽，但是在2000年為法國隊在奧運打入決賽，取得銀牌。利沙亞表示：「這是一種祝福，你知道嘛。很緊張，現在有激動和很多感受。我不知道該說甚麼，不過這是絕對很特別的時刻，我很感恩。」利沙亞未有入選今年的奧運法國隊大軍，不過他在今年2月有為法國出戰籃球世界盃的外圍賽。而連同同胞的雲班耶馬，利沙亞是NBA第4位國際球員成為狀元，之前首位是中國的姚明及意大利的巴蘭尼（Andrea Bargnani）。