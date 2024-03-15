NBA｜鷹隊鬥志勝爵士 誓保附加賽尾班車入場券

明晨免費電視直播的NBA大戰，將由兩支飽受傷兵問題困擾的爵士與鷹隊對撼。正值連續5場遠征西岸之旅第2戰的鷹隊，剛作客以102比106力戰僅負拓荒者，目前仍要保住東岸前10名一席；相反爵士近13場錄得11敗，季後賽希望漸見渺茫，似是無心戀戰，將以測試年輕新兵實力為目標，主場出擊恐怕仍難望終止3連敗困局。(Viu TV 99台3月16日09:30直播)

目前在西岸排第12位的爵士，錄得28勝37負戰績，距第10位的勇士多達6場勝差；要趕上附加賽尾班車，在只餘十多場常規賽的情況下，難度極高。事實上，從該隊近期戰績可見，表現低迷已引證是戰意不足，管理層在早前的轉會交易限期前亦未有作出大動作以提升實力，球會經理沙歷克(Justin Zanik)在上月曾透露，餘下球季是希望給陣內新人更多上陣機會，以了解他們的真正實力。

爵士缺得分機器馬卡倫

爵士日前再簽入曾效力雷霆與太陽等、擁有5年NBA經驗的自由身前鋒巴斯利(Darius Bazley)，但也不能寄望太多。球隊現時續有首席得分手馬卡倫(Lauri Markkanen)與主力軒迪歷克斯(Taylor Hendricks)缺陣；只靠簡尤迪佐治(Keyonto George)及佐敦奇勒臣(Jordan Clarkson)等支撐，上仗主場慘敗予塞爾特人之戰，尾段便曾經歷一段長達超過7分鐘未有入球的弱勢，大軍缺乏重心領軍，反彈不易。