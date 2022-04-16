NBA︱鷹隊鵜鶘趕上季後賽尾班車

NBA季後賽附加賽，東西岸分別進行第8種子的爭奪戰，其中在東岸，阿特蘭大鷹隊以107:101，小勝克里夫蘭騎士，取得季後賽東岸的最後一席。而西岸方面，新奧爾良鵜鶘就以105:101險勝洛杉磯快艇，跟上季後賽的尾班車。

常規賽只得東岸第9位，鷹隊需要經過兩場附加賽才可以換得季後賽的入場券。上場大勝黃蜂29分，鷹隊今場初段大部分時間都處於落後，然而比賽去到第3節的末段，泰爾楊格（Trae Young）的3分球，為鷹隊以77:76，取得今場首次的領先。進入第4節，騎士一段時間都未能取得分數，更一度被鷹隊打出7:0的攻勢擴大領先。雖然騎士之後有追近過比數，但是最終仍以101:107，6分之差不敵鷹隊。

楊格今場取得最多的38分，是球隊得勝的關鍵，而當中的32分都在下半場取得，至於後備的保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）亦有19分的進帳。鷹隊獲得第8種子後，將在季後賽面對東岸頭號種子的邁亞密熱火。

鵜鶘險勝快艇晉級

至於西岸的賽事，鵜鶘與快艇打得緊湊，快艇在最後階段一度追到只落後2分，但是最終都未能扳平比分，並以101:105不敵對手。而鵜鶘就取得西岸的第8號種子資格，在季後賽首圈面對常規賽冠軍的。太陽。