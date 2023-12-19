NBA｜黃蜂布歷捷斯被加拿大禁入境　球隊15分作客負速龍（附比賽精華）

加拿大在周日（17日），禁止夏洛特黃蜂的布歷捷斯（Miles Bridges）入境。黃蜂在缺少這位主力下，以99:114不敵多倫多速龍。另外，季中錦標賽亞軍的印第安納溜馬，就以127:151不敵洛杉磯快艇，累計4連敗。
美聯社報道指，黃蜂在周日入境加拿大時，隨隊的前鋒布歷捷斯因為過往的法律問題，而被拒絕入境。過去曾因為打女友而被指控的布歷捷斯，未知是否因為有關的法律問題而無法進入加拿大，不過黃蜂方面拒絕回應。而在作客多倫多的比賽，黃蜂初段未有受布歷捷斯缺陣影響，在首節取得領先下，半場最多拉開過11分。然而主隊速龍在第4節發力，在打出過一段10:2的攻勢反超後，一直帶到尾，以114:99擊敗黃蜂。
速龍的施安簡（Pascal Siakam）今場取得最多的27分，當中有8分在第4節取得。隊友史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）也是功不可沒，今仗他交出22分及摘下17個籃板。黃蜂雖然正選5人都交出雙位數得分，不過球隊的命中率低，全場89次起手僅入39球，命中率僅43.8%，成為輸波主因。
快艇大勝溜馬取得八連勝
至於在季中錦標賽決賽不敵洛杉磯湖人的溜馬，在常規賽又輸給另一支的洛城球隊洛杉磯快艇。溜馬今場在第2節中段就開始被快艇拋離，在最多輸過33分之下，最終快艇以151:127大勝一仗。快艇主將占士夏登（James Harden）今場攻入最多的35分，隊友保羅佐治（Paul George）及利拿特（Kawhi Leonard）都有27及28分的進帳。溜馬輸波後，已連輸到第4場，而快艇已累積8連勝。