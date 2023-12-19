NBA｜黃蜂布歷捷斯被加拿大禁入境　球隊15分作客負速龍（附比賽精華）

加拿大在周日（17日），禁止夏洛特黃蜂的布歷捷斯（Miles Bridges）入境。黃蜂在缺少這位主力下，以99:114不敵多倫多速龍。另外，季中錦標賽亞軍的印第安納溜馬，就以127:151不敵洛杉磯快艇，累計4連敗。

美聯社報道指，黃蜂在周日入境加拿大時，隨隊的前鋒布歷捷斯因為過往的法律問題，而被拒絕入境。過去曾因為打女友而被指控的布歷捷斯，未知是否因為有關的法律問題而無法進入加拿大，不過黃蜂方面拒絕回應。而在作客多倫多的比賽，黃蜂初段未有受布歷捷斯缺陣影響，在首節取得領先下，半場最多拉開過11分。然而主隊速龍在第4節發力，在打出過一段10:2的攻勢反超後，一直帶到尾，以114:99擊敗黃蜂。