NBA｜點解塞爾特人連輸兩場？

東岸四強第2場賽事，波士頓塞爾特人再次喺主場一度領先紐約人20分之下敗走，令人摸不著頭腦。不過細心分析後會發現空穴來風，事必有因。
3分炮失靈
首先，紐約人喺適當嘅時候防守表現穩健，再加上謝倫般臣（Jalen Brunson）再次成為球隊大心臟，攻入反勝關鍵一球，令塞爾特人連續兩場喺大幅領先對手下輸波而回。
綠軍第2場的投球命中率繼續低迷，94投只得34中，3分命中率更慘不忍睹，40射只得10中。
如果塞爾特人想保持衞冕希望，第3、4場作客紐約人就要提升返3分命中率。又或者試下多元化向對手進攻，唔一定只係集中射3分。
帝譚表現不似如期
塞爾特人當家球星達譚（Jayson Tatum）常規賽對賽紐約人份外醒神，但在重要的季後賽，兩場對賽紐約人的表現令人非常失望。
達譚第2場只得13分，20投只得5中，3分球命中率5投1中。關鍵時刻亦未能喺空檔位置射入3分球拉開領先優勢。如果唔係比賽末段射入幾個罰球，絕對有機會自2021年以來，再次季後賽錄得單位數字得分。
塞爾特人需要達譚交出更好表現。
紐約人季中球員交易得宜
紐約人季中成功羅致米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）後，令球隊喺關鍵時刻多一個人挺身而出。佢在第2場頭3節零得分之下，第4節攻入14分，協助球隊成功反勝。
另外，布歷捷斯亦連續兩場成功凍結達譚。雖然常規賽表現唔算穩定，但今次東岸四強階段絕對幫到手。亦正正解釋點解紐約人會用幾個第一輪選秀權，將布歷捷斯交易到球隊。
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