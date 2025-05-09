NBA｜點解塞爾特人連輸兩場？

爭取衛冕的波士頓塞爾特人，竟然在主場連輸兩場。 Maddie Meyer via Getty Images

東岸四強第2場賽事，波士頓塞爾特人再次喺主場一度領先紐約人20分之下敗走，令人摸不著頭腦。不過細心分析後會發現空穴來風，事必有因。

3分炮失靈

首先，紐約人喺適當嘅時候防守表現穩健，再加上謝倫般臣（Jalen Brunson）再次成為球隊大心臟，攻入反勝關鍵一球，令塞爾特人連續兩場喺大幅領先對手下輸波而回。

綠軍第2場的投球命中率繼續低迷，94投只得34中，3分命中率更慘不忍睹，40射只得10中。

如果塞爾特人想保持衞冕希望，第3、4場作客紐約人就要提升返3分命中率。又或者試下多元化向對手進攻，唔一定只係集中射3分。