熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-02-15 13:45:52

NBA｜10大球隊估值驚人　勇士94億美元最值錢

分享：

CNBC團隊認為勇士隊目前價值高達94億美元，排名第一。 (Stacy Revere via Getty Images)

adblk5

根據CNBC最新公布的報告， NBA球隊平均價值為46.6億美元，金州勇士隊排榜首，估值達94億美元。

15年前，Joe Lacob與Peter Guber以4.5億美元收購金州勇士，經歷奪得四次總冠軍及在三藩市市中心興建新球場後，CNBC團隊認為勇士隊目前價值高達94億美元。

NBA價值最低的球隊則是曼菲斯灰熊，估值為32億美元，而球隊現任老闆Robert Perra於2012年僅以3.77億美元購入。

NBA最具價值的前10支球隊：

  1. 金州勇士 94億美元

  2. 紐約人 75億美元

  3. 洛杉磯湖人 70億美元

  4. 芝加哥公牛 58億美元

  5. 侯斯頓火箭 57億美元

  6. 布魯克林籃網 56億美元

  7. 波士頓塞爾特人 55億美元

  8. 洛杉磯快艇 54億美元

  9. 邁阿密熱火 51億美元

  10. 達拉斯獨行俠 50億美元

上屆NBA總冠軍波士頓塞爾特人打算賣盤，作價起碼60億美元。 (Anadolu via Getty Images)

驚人但可能還被低估

這些數字看似驚人，但可能還被低估了。CNBC將上屆NBA總冠軍波士頓塞爾特人排名第7，估值55億美元。然而，任何資產的真正價值仍取決於其交易價格，目前至少有四組買家有意競購塞爾特人，而球隊現有擁有者Grousbeck家族預計估值將超過60億美元。

由於NBA國際影響力持續擴大，以及未來可能的聯盟擴編——擴編費用將為現有球隊帶來可觀的現金流——預計NBA球隊的估值將繼續攀升。

原文刊登於 Yahoo 體育

adblk6

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能