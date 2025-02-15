NBA｜10大球隊估值驚人　勇士94億美元最值錢

NBA價值最低的球隊則是曼菲斯灰熊，估值為32億美元，而球隊現任老闆Robert Perra於2012年僅以3.77億美元購入。

15年前，Joe Lacob與Peter Guber以4.5億美元收購金州勇士，經歷奪得四次總冠軍及在三藩市市中心興建新球場後，CNBC團隊認為勇士隊目前價值高達94億美元。

驚人但可能還被低估

這些數字看似驚人，但可能還被低估了。CNBC將上屆NBA總冠軍波士頓塞爾特人排名第7，估值55億美元。然而，任何資產的真正價值仍取決於其交易價格，目前至少有四組買家有意競購塞爾特人，而球隊現有擁有者Grousbeck家族預計估值將超過60億美元。

由於NBA國際影響力持續擴大，以及未來可能的聯盟擴編——擴編費用將為現有球隊帶來可觀的現金流——預計NBA球隊的估值將繼續攀升。

原文刊登於 Yahoo 體育