NBA︱11個總冠軍　首位黑人總教練Bill Russell離世

贏過11次NBA總冠軍，同時也是NBA首位黑人教練的塞爾特人傳奇球星Bill Russell在周日(7月31日)離世，終年88歲。

在1956年至1969年間，效力波士頓塞爾特人的Bill Russell，為綠軍贏下11次的總冠軍，當中包括在1959至66年的八連冠，在1966年起擔任塞爾特人的教練兼球員。Bill Russell的家人在Twitter上證實其死訊「我們的心情非常沉重，要向Bill的朋友、球迷以及支持者告知這個消息。Bill Russell，在美國運動史上最知名的贏家，今日已平和地離去，終年88歲。他的太太Jeannine一直伴在身旁。」

Bill Russell史上11次贏得NBA總冠軍、2次NCAA冠軍以及以隊長身份帶領美國奧運隊奪得奧運金牌，同時也是首位在美國主要職業運動贏得冠軍的黑人主教練。

米高佐敦：作為黑人球員楷模

NBA傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）表示：「Bill Russell是個先驅者，作為球員、作為冠軍、作為NBA首個黑人教練以及社運人士。他作為一個楷模鋪設了道路，讓每位黑人球員，包括了我，跟隨着他的道路。世界失去了一位傳奇，我向他的家人表示哀悼，並希望他安息。」

美國前總統奧巴馬亦表示：「今日，我們失去了一個巨人。與Bill Russell的高度相比，他留下的遺產還更高。包括作為球員以及作為個人。比起更多人，Bill更懂得如何去贏和如何作為領導。在場上，他是籃球史上最偉大的冠軍，在場外，他是人權的拓荒者，足與馬丁路德金及拳王阿里比擬。」