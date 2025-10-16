現年32歲的後衛博登（Malcolm Brogdon），於2017年效力密爾沃基公鹿時奪得年度最佳新秀，並在2023年代表波士頓塞爾特人時，贏得年度最佳第六人。

他上季效力華盛頓巫師，季尾結束後不少球隊有意找他加盟，最終他沒有加入傳聞最盛的金州勇士，而是上月跟紐約人簽了1年合約。

榮膺最佳第六人

不過，他突然美國時間周三（15日）通知紐約人管理層，即時選擇退役。他在接受ESPN訪問時表示，「今天，我正式開始從籃球生涯邁向新階段，我非常感激能以自己的方式走到這一步，現在能與家人朋友一同享受職業生涯的成果。我衷心感謝所有在我旅程中陪伴過我的人。」