現年32歲的後衛博登（Malcolm Brogdon），於2017年效力密爾沃基公鹿時奪得年度最佳新秀，並在2023年代表波士頓塞爾特人時，贏得年度最佳第六人。
他上季效力華盛頓巫師，季尾結束後不少球隊有意找他加盟，最終他沒有加入傳聞最盛的金州勇士，而是上月跟紐約人簽了1年合約。
榮膺最佳第六人
不過，他突然美國時間周三（15日）通知紐約人管理層，即時選擇退役。他在接受ESPN訪問時表示，「今天，我正式開始從籃球生涯邁向新階段，我非常感激能以自己的方式走到這一步，現在能與家人朋友一同享受職業生涯的成果。我衷心感謝所有在我旅程中陪伴過我的人。」
博登在2016年NBA選秀中被公鹿以第36順位選中，並於2016至17年賽季榮膺年度最佳新秀，當時他被視為正在崛起的公鹿陣中一位極具潛力的新星。然而，他僅在密爾沃基公鹿效力三季便被交易至印第安納溜馬。
在溜馬期間，博登擔任球隊核心之一，於2020至21年賽季場均得分超過21分，表現亮眼。不過他同樣僅效力3季，之後轉投塞爾特人，並在2022至23年球季以出色表現獲選年度最佳第六人，成為NBA歷史上第2位同時奪得「最佳新秀」與「最佳第六人」獎項的球員（另一位為米克米拿、Mike Miller）。
未嘗獲技術犯規
博登於NBA職業生涯9季場均貢獻15.3分、4.7次助攻及4.1個籃板。值得一提的是，在他超過13,000分鐘的上場時間裡，從未被吹過一次技術犯規。
消息指博登雖然已加盟紐約人，但他在球隊中未必會有太大上場空間，可能角色是在更衣室內提供寶貴的經驗與領導力。但他突然選擇退役，或多或少影響紐約人的部署。
原文刊登於 Yahoo 體育