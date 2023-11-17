NBA｜3巨頭勢合體首騷 太陽撲殺爵士

首屆NBA季中錦標賽香港時間明晨，將演第4個比賽日；其中在西岸A組兩戰全勝的爵士，迎戰會有「3巨頭」合體的太陽。兩軍上月在常規賽碰頭時，太陽靠單核杜蘭特孭飛已輕鬆大勝，今次人腳更鼎盛，當然備受看好；不過，爵士近期有新人控衛基安迪佐治上力，與主將佐敦卡拿臣開始擦出火花，今得主場之利，決心復仇，或會給予太陽意想不到的還擊(Viu TV99台明早11:00直播)。

被視為今季NBA奪標熱門之一的太陽，季初一直受傷兵問題影響，戰績始終未達預期；然而隨著近期主力相繼回歸，往後表現自然令人期待。今夏從巫師交易得來的3屆全明星得分後衛比爾，單計個人頭3戰為太陽上陣已錄得平均17.3分，大大分擔了隊友「死神」杜蘭特的得分壓力；雖然比爾剛戰球隊大炒木狼前又臨時變卦缺陣，但消息指其背傷並非太過嚴重，有望在今場擔正；而在上仗已重返賽場的迪雲布卡，熱身之後，今場有機會與比爾及杜蘭特完成「3巨頭」正式比賽的合體首騷，備受期待。

布卡比爾得分力強

迪雲布卡受到左腳足踝及右腳小腿傷患影響，季初出戰2仗後便宣布休戰。這位在NBA已經征戰至第9季的3屆入選明星賽得分手，戰力毋須置疑，近季持續進步讓他已經躋身聯盟最頂級球星行列；而他與杜蘭特及比爾的「3巨頭」組合，被譽為NBA最強的進攻鋒線，只怕球隊「頭重腳輕」。

另一邊廂，爵士在西岸A組先後打敗了兩支弱旅拓荒者與灰熊，今季常規賽暫時錄得4勝7負；但近期連勝明顯見到球隊進步，其中在湖人出身的佐敦卡拿臣，近年表現進步，現時與大前鋒馬卡倫已成隊內兩大進攻主力。菲律賓國手佐敦卡拿臣，近期更是狀態大勇，連續3場得分都達25分以上；有指這是得益於今年新人基安迪佐治的冒起，「二人組」將是爵士今場爭取復仇的關鍵元素之一。