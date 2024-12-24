NBA｜76人安比兩遭女球證判技術犯規驅逐　球隊仍5分擊敗馬刺

費城76人雖然有安比（Joel Embiid）在上半場的比賽，遭女球證兩判技術犯規被逐，但仍在麥斯（Tyrese Maxey）轟入32分之下，以111:106擊敗聖安東尼奧馬刺。至於上屆總冠的波士頓塞爾特人就又輸波，以4分不敵奧蘭多魔術。

上月才為76人復出的安比，在第2節的時候因為與女球證珍娜舒露達（Jenna Schroeder）爭執先被罰一次技術犯規，之後他再次走近舒露達後被逐，但未清楚有關內容，不過今季第8場的比賽，安比就在上陣僅14分鐘，取得9分後被驅逐。然而76人在第3節有麥斯挺身而出，他第3節射入3個3分，一度帶領76人拉開過15分。雖然馬刺第4節有尚柏尼（Julian Champagnie）獨取15分，不過麥斯也有12分的貢獻，尤其是在最近1分鐘賽事，麥斯入樽後為76人再反先，並最終維持領先到完場，以111:106擊敗馬刺。