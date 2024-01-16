熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-16 13:48:41

NBA｜76人安比復出交41分挫火箭　勇士不敵灰熊兩連敗（附比賽精華）

分享：
安比傷癒復出為76人擊敗火箭。(美聯社)

安比傷癒復出為76人擊敗火箭。(美聯社)

因傷休戰3場的比賽，費城76人的安比（Joel Embiid）在對侯斯頓火箭的比賽中復出，而他交出了41分及10個籃板之下，協助費城以124:115擊敗火箭。

今個月才第2次為76人上陣，安比今仗首節已經攻入13分，而76人今場基本上開始不久就已經開始將比數拉開，在全場領先過最多28分之下，76人還是以9分距離擊敗火箭。安比今場攻入41分及10個籃板，是他連續16場取得30分及10個籃板以上的成績，隊友的麥斯（Tyrese Maxey）亦布27分及7次的助攻，讓76人輕取火箭。然而對於安比來說需要保持健康，而根據NBA的最新規定，需要常規賽上陣65場以上，才能獲得最有價值球員的提名。

費城76人擊敗火箭。(美聯社) 費城76人擊敗火箭。(美聯社) 費城76人擊敗火箭。(美聯社) 費城76人擊敗火箭。(美聯社) 費城76人擊敗火箭。(美聯社) 費城76人擊敗火箭。(美聯社)

勇士107:116不敵灰熊

至於西岸的金州勇士，今仗有達蒙特格連（Draymond Green）復出。不過球隊仍然以107:116不敵孟菲斯灰熊，勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）雖然是今場得分最多的球員，個人攻入26分，可是其他的隊友未能幫忙。灰熊今場依靠着外投「數糊」，全場3分球54次起手入20球，雖然命中率不及勇士的31投10中，但仍以量取勝。

勇士落敗後，目前在西岸排第12，在戰績僅得18勝22負，與附加賽的第10位其實仍有2場的距離。

勇士107:116不敵灰熊。(美聯社) 勇士107:116不敵灰熊。(美聯社) 勇士107:116不敵灰熊。(美聯社) 勇士107:116不敵灰熊。(美聯社) 勇士107:116不敵灰熊。(美聯社) 勇士107:116不敵灰熊。(美聯社)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受