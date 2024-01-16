NBA｜76人安比復出交41分挫火箭　勇士不敵灰熊兩連敗（附比賽精華）

因傷休戰3場的比賽，費城76人的安比（Joel Embiid）在對侯斯頓火箭的比賽中復出，而他交出了41分及10個籃板之下，協助費城以124:115擊敗火箭。

今個月才第2次為76人上陣，安比今仗首節已經攻入13分，而76人今場基本上開始不久就已經開始將比數拉開，在全場領先過最多28分之下，76人還是以9分距離擊敗火箭。安比今場攻入41分及10個籃板，是他連續16場取得30分及10個籃板以上的成績，隊友的麥斯（Tyrese Maxey）亦布27分及7次的助攻，讓76人輕取火箭。然而對於安比來說需要保持健康，而根據NBA的最新規定，需要常規賽上陣65場以上，才能獲得最有價值球員的提名。