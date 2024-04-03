NBA｜76人安比復出贏雷霆　火箭兩連敗被拉開（附比賽精華）

上賽季的最有價值球員，費城76人的安比（Joel Embiid）在養傷9星期後後出，協助球隊擊敗奧克拉荷馬城雷霆，繼續追趕季後賽的直接晉級資格。而之前連贏11場的侯斯頓火箭，卻錄得2連敗，以106:113不敵明尼蘇達木狼，爭取附加賽席位又被拉開。

因為膝傷接受手術的安比，在休息9周後的首場比賽，上陣近30分鐘，並取得24分、6個籃板及7次的助攻。而76人在作客雷霆雖然一度落後13分，不過在最近的40秒安比射入4個的罰球，令76人反勝。76人贏波之後，在東岸以41勝35負排第8位，與第6名的印第安納溜馬其實只差兩場。