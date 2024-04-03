NBA｜76人安比復出贏雷霆　火箭兩連敗被拉開（附比賽精華）

上賽季的最有價值球員，費城76人的安比（Joel Embiid）在養傷9星期後後出，協助球隊擊敗奧克拉荷馬城雷霆，繼續追趕季後賽的直接晉級資格。而之前連贏11場的侯斯頓火箭，卻錄得2連敗，以106:113不敵明尼蘇達木狼，爭取附加賽席位又被拉開。
因為膝傷接受手術的安比，在休息9周後的首場比賽，上陣近30分鐘，並取得24分、6個籃板及7次的助攻。而76人在作客雷霆雖然一度落後13分，不過在最近的40秒安比射入4個的罰球，令76人反勝。76人贏波之後，在東岸以41勝35負排第8位，與第6名的印第安納溜馬其實只差兩場。
勇士4分挫獨行俠
至於早前錄得11連勝，迫近附加賽資格的火箭，在不敵達拉斯獨行俠後，迎來2連敗。球隊主場面對木狼，謝倫格連（Jalen Green）雖然取得最高的26分，但是木狼卻有6人取得雙位數得分，當中包括拿斯列特（Naz Reid）取得25分，而「狼王」艾華士（Anthony Edwards）亦有21分的貢獻，加上中鋒高拔（Rudy Gobert）取得12分及14個籃板，令木狼得以113:106獲勝。
同日金州勇士以104:100擊敗獨行俠之下，勇士在西岸以40勝34負排第10，戰績與火箭的差距拉開至3場。