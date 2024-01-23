NBA｜76人安比轟70分贏馬刺　木狼唐斯62分仍不敵黃蜂（附比賽精華）

NBA同日有兩支球隊錄得球員獲史上單場最高得分，不過費城76人與明尼蘇達木狼有不同的結局。76人在安比（Joel Embiid）個人獨取70分之下，超越名將張伯倫（Wilt Chamberlain）在76人的單場最高得分紀錄，並帶領球隊以133:123擊敗聖安東尼奧馬刺。不過木狼雖然有唐斯（Karl-Anthony Towns）取得64分，同樣創球會史上單場最高得分，不過木狼卻以3分負於夏洛特黃蜂。
76人的安比，今季首次與新秀狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）碰頭，不過比賽在第2節初段就已經被76人拉開。馬刺自第2節餘8分多鐘開始就一直落後，到最尾都無法追平，而馬刺最後以123:133不敵76人。安比今場除了取得70分，亦有18個籃板。今場他起手達41次入24球，只有1個3分，而罰球亦23中21。讓他取代以前單場獲得64分的名宿張伯倫，成為76人單場最多得分的球員。至於雲班耶馬其實今場都有33分，只是對手實在太強。
木狼仍佔西岸榜首
至於木狼，今場中段其實佔有優勢，當中一度拉開過18分的差距。然而比賽進入第4節，黃蜂開始逐步收窄差距，小尼克·史密夫（Nick Smith Jr.）在餘下約4分鐘的3分，令黃蜂反超前之後，比賽就變成黃蜂主導，即使艾華士（Anthony Edwards）射入罰球再度追至相差1分，但木狼還是未能扳回敗局，以125:128主場不敵黃蜂。
唐斯今場取得62分，創木狼隊史單場最高得分，不過當中的58分是他在首3節取得，而最後一節他僅獲5分。黃蜂布歷捷斯（Miles Bridges）及新秀榜眼班頓米拿（Brandon Miller）分別取得28及27分，球隊的5名正選都有雙位數的得分，合作扳倒了木狼。木狼雖然輸波，但仍在西岸榜首領先，不過奧克拉荷馬城雷霆已追至只差1場勝仗。