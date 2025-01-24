NBA｜76人超頹 難擋騎士

自中鋒艾比特(Embiid)因傷休戰了9場之後，季前被視為爭標黑馬的76人，戰績直線下滑，近9場錄得1勝8負劣績，排名更跌至東岸第11位。球隊狀態低迷兼內部不和，明晨在主場迎擊剛戰受挫的聯盟勁旅騎士，勢難翻身。(VIU TV 99台1月25日08:00開賽)
76人上仗作客以109比144大敗金塊手下，球隊雖有保羅佐治(Paul George)、杜蒙特(Drummond)與耶布斯利(Yabusele)復出；但在缺少靈魂人物艾比特下，只能慘敗收場。艾比特今季一直被左腳與左膝的傷患困擾，開季至今僅上陣了13場。要知道這位7呎巨人今季平均交出24.4分7.9籃板及3.8助攻，一旦其缺陣下，得分重任便只能落在泰利斯麥斯(Tyrese Maxey)手上。另外季前加盟被寄予厚望的保羅佐治，至今仍在努力融入大軍之中；上仗只能攻入11分，貴為隊中主力，絕對不合格。
76人再爆出內訌
再者，正值7連敗頹勢的76人，上仗賽後再爆出內訌消息，多間傳媒報道指該隊更衣室門外聽到球員爭拗對罵；保羅佐治證實確有其事，但強調隊員間討論並無過火或不和。
至於剛戰造訪火箭的騎士，關鍵時刻有加蘭特(Garland)3罰僅中1，錯過了反超前機會，最後以作客以108比109飲恨敗陣。球隊是役另一落敗原因在於主將伊雲莫比利(Evan Mobley)因小腿受傷已連續3場缺陣，令內線保護籃框能力大減；此子場均8.8籃板是騎士內線重心。可幸騎士將遇上的76人，也有內線重心艾比特缺陣，讓騎士在爭逐籃板不至落入下風。
另外，騎士上仗敗陣後，目前36勝7負成績，已被雷霆追上並列聯盟首席；今場將打醒精神，全力出擊，不難向76人送上8連敗。