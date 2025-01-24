NBA｜76人超頹 難擋騎士

自中鋒艾比特(Embiid)因傷休戰了9場之後，季前被視為爭標黑馬的76人，戰績直線下滑，近9場錄得1勝8負劣績，排名更跌至東岸第11位。球隊狀態低迷兼內部不和，明晨在主場迎擊剛戰受挫的聯盟勁旅騎士，勢難翻身。(VIU TV 99台1月25日08:00開賽)

76人上仗作客以109比144大敗金塊手下，球隊雖有保羅佐治(Paul George)、杜蒙特(Drummond)與耶布斯利(Yabusele)復出；但在缺少靈魂人物艾比特下，只能慘敗收場。艾比特今季一直被左腳與左膝的傷患困擾，開季至今僅上陣了13場。要知道這位7呎巨人今季平均交出24.4分7.9籃板及3.8助攻，一旦其缺陣下，得分重任便只能落在泰利斯麥斯(Tyrese Maxey)手上。另外季前加盟被寄予厚望的保羅佐治，至今仍在努力融入大軍之中；上仗只能攻入11分，貴為隊中主力，絕對不合格。