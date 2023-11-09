NBA｜76人3分小勝塞爾特人保六連勝　湖人34分負火箭作客未贏過（附比賽精華）

東岸兩強的碰頭，費城76人在主場去到加時，以106:103擊敗波士頓塞爾特人，在常規賽取得6連勝，並在東岸領先。而塞爾特人落敗後錄得2連敗。

上屆季後賽東岸四強，兩隊打足7場由塞爾特人勝出。再次對賽，今場76人先取得領先。雖然綠軍第2節曾經反先，但後來還是76人再取回比賽的主動。比賽一度以76人領先10分進入最後一節，76人在一度拉開過15分之下，在最後2分鐘被綠軍逐漸收窄差距，然而謝倫布朗（Jaylen Brown）在最後33.3秒射入3分追至落後3分後，綠軍未能取回控球權，最終以103:106落敗。