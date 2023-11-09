NBA｜76人3分小勝塞爾特人保六連勝　湖人34分負火箭作客未贏過（附比賽精華）

東岸兩強的碰頭，費城76人在主場去到加時，以106:103擊敗波士頓塞爾特人，在常規賽取得6連勝，並在東岸領先。而塞爾特人落敗後錄得2連敗。
上屆季後賽東岸四強，兩隊打足7場由塞爾特人勝出。再次對賽，今場76人先取得領先。雖然綠軍第2節曾經反先，但後來還是76人再取回比賽的主動。比賽一度以76人領先10分進入最後一節，76人在一度拉開過15分之下，在最後2分鐘被綠軍逐漸收窄差距，然而謝倫布朗（Jaylen Brown）在最後33.3秒射入3分追至落後3分後，綠軍未能取回控球權，最終以103:106落敗。
綠軍的波辛基斯（Kristaps Porzingis）雖然取下全場最高的29分，只是中鋒的達譚（Jayson Tatum）今場手感欠佳，全場14次起手僅6中，僅為塞爾特人貢獻16分，但仍摘下15個籃板取得「雙雙」。對手的76人，安比（Joel Embiid）今場交出27分，隊友的麥斯（Tyrese Maxey）亦有25分貢獻，當中二人分別在最後一節取得15及11分。76人贏波後，是自揭幕戰以1分僅負於密爾沃基公鹿後，連續6場的贏波，並反壓塞爾特人升上東岸榜首，而塞爾特人卻是兩連敗。
至於西岸的洛杉磯湖人，在今季就繼續頹勢，球隊以94:128不敵侯斯頓火箭，當中勒邦占士（LeBron James）只取得18分，他在最後一節未有上陣。而湖人得分最多的是後備的八村壘，為球隊貢獻24分，也是湖人投射命中最高的一員。相反火箭的謝倫格連（Jalen Green）為球隊取下28分，將火箭的連勝拉開到第4場，湖人落敗後，今季5場作客都未贏過。