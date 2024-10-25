NBA｜AD威力猛 湖人強戰太陽

新季NBA常規賽首場免費電視直播，明晨將會有湖人迎戰太陽。兩支易帥球隊在首戰都能旗開得勝，湖人更有占士父子檔合作上陣創歷史，搶盡風頭；不過，今戰遇上以杜蘭特為首三巨頭的太陽，湖人中鋒「AD」安東尼戴維斯的主宰力，才是「紫金兵團」今場的勝負關鍵。(VIU TV99台10月26日10:00直播)

湖人在揭幕日主場以110比103打敗爭標分子木狼，為新季爭取佳績打下強心針。該隊正選陣容未有大變，球員的上佳默契是球隊表現出色的主因。在新帥列迪克帶領下，明星中鋒「AD」上仗與4屆最佳防守球員、木狼的高拔對位，依然交出了36分16籃板及3封阻的頂級數據。要知道太陽剛戰雖然亦打敗快艇，但內線得分卻是大比數輸42比62，太陽中鋒紐傑今場要面對「AD」，勢處下風。