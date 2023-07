NBA｜Jimmy Butler畢拿訪港零距離接觸球迷 霸氣入樽姿勢滿分(多圖)

Jimmy Butler個人球鞋JIMMY BUTLER 1誕生背後點滴

Jimmy Butler除了分享其成就非凡賽場表現的訓練心得,更就他與品牌第一雙個人球鞋JB1的設計靈感與構想親自解話,大談與品牌團隊合作的點滴。被問到籃球鞋設計,Jimmy Butler分享了香港限定配色JB1 —— 「逐輝—白金」對他的意義,純白配金色的拼色設計,象徵著他一路以來追求成功與突破。Jimmy Butler更笑言 “You look good, you feel good, you play good”(穿得好看,自然會感覺良好,也能打出漂亮成績)。今回訪港之旅,Jimmy Butler更透露了第二對簽名籃球鞋JB2設計已進入了最後階段,又指JB2是他的靈感之作,並實現了自身理想和理念,新戰靴面世之日定為一眾本地籃迷帶來新驚喜。被問到下個賽季的最大挑戰,Jimmy Butler 表示面對每天的新考驗,他定必全力全力以赴,接受新賽制的挑戰。離場前更與一眾球迷互動,展現籃球場外的親民一面。