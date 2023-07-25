NBA｜Jimmy Butler畢拿訪港零距離接觸球迷 霸氣入樽姿勢滿分(多圖)

本球季打出非凡表現，用行動打破一次又一次不可能的李寧品牌籃球球星Jimmy Butler七月中開展中國行，行程最終站定為香港。畢拿Jimmy Butler昨日（24日）到訪李寧廣東道旗艦店，分享他的比賽心得與籃球故事，並在同日下午出席了「Jimmy Butler技術挑戰賽」，與本地籃球員和球迷近距離接觸。6名經由選拔賽出線的本地籃愛好者為爭奪冠軍殊榮，在戰神前施展渾身解數爭取出線機會，挑戰賽終誕生一男一女勝出者，兩名幸運兒更一嘗與國際球星同場作戰滋味，與4名來自南華、香港東方的現役籃球精英運動員同場較量，為現場觀眾帶來熱血沸騰的精彩演出。 ▼ 畢拿 Jimmy Butler現身 廣東道旗艦店 ▼

Jimmy Butler個人球鞋JIMMY BUTLER 1誕生背後點滴 Jimmy Butler除了分享其成就非凡賽場表現的訓練心得，更就他與品牌第一雙個人球鞋JB1的設計靈感與構想親自解話，大談與品牌團隊合作的點滴。被問到籃球鞋設計，Jimmy Butler分享了香港限定配色JB1 —— 「逐輝—白金」對他的意義，純白配金色的拼色設計，象徵著他一路以來追求成功與突破。Jimmy Butler更笑言 “You look good, you feel good, you play good”（穿得好看，自然會感覺良好，也能打出漂亮成績）。今回訪港之旅，Jimmy Butler更透露了第二對簽名籃球鞋JB2設計已進入了最後階段，又指JB2是他的靈感之作，並實現了自身理想和理念，新戰靴面世之日定為一眾本地籃迷帶來新驚喜。被問到下個賽季的最大挑戰，Jimmy Butler 表示面對每天的新考驗，他定必全力全力以赴，接受新賽制的挑戰。離場前更與一眾球迷互動，展現籃球場外的親民一面。

▼畢拿J immy Butler香港 技術挑戰賽 ▼

Jimmy Butler 技術挑戰賽 6晉級幸運兒獲親授殿堂級籃球技巧 離開旗艦店後，Jimmy Butler隨後出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」。經過一連三日的選拔賽，6名成功晉級的籃球精英今日聚首一堂出戰決賽日，Jimmy Butler穿上香港站限定的「逐輝—白金」配色球鞋來到了屬於自己的舞台，為決賽戰揭開序幕。6名籃球愛好者在偶像Jimmy Butler見證下，落力獻技，爭奪冠軍殊榮。公認充滿領袖魅力的Jimmy Butler更就每名參賽者表現即場評點兼親授殿堂級籃球技巧。 Jimmy Butler作為全能型小前鋒，在進攻端有強大影響力，同時在防守端非常強硬，全能的表現有賴他紮實的基本功、強大的身體對抗性以及精準熟練的步法跟協調。是次「Jimmy Butler技術挑戰賽」正是以Jimmy Butler強大的籃球基因作藍本，考驗參賽者各方面的籃球技巧，從傳球、運球、射籃等多方面全方位測試參賽者，同時要求參賽者做出Jimmy Butler的招牌動作Shimmy Jab，為比賽注入Jimmy Butler的靈魂。

畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供）