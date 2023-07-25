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體育
2023-07-25 13:20:39

NBA｜Jimmy Butler畢拿訪港零距離接觸球迷 霸氣入樽姿勢滿分(多圖)

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NBA｜畢拿訪港一日兩場零距離接觸球迷 霸氣入樽姿勢滿分(多圖)

NBA｜畢拿訪港一日兩場零距離接觸球迷 霸氣入樽姿勢滿分(多圖)

本球季打出非凡表現，用行動打破一次又一次不可能的李寧品牌籃球球星Jimmy Butler七月中開展中國行，行程最終站定為香港。畢拿Jimmy Butler昨日（24日）到訪李寧廣東道旗艦店，分享他的比賽心得與籃球故事，並在同日下午出席了「Jimmy Butler技術挑戰賽」，與本地籃球員和球迷近距離接觸。6名經由選拔賽出線的本地籃愛好者為爭奪冠軍殊榮，在戰神前施展渾身解數爭取出線機會，挑戰賽終誕生一男一女勝出者，兩名幸運兒更一嘗與國際球星同場作戰滋味，與4名來自南華、香港東方的現役籃球精英運動員同場較量，為現場觀眾帶來熱血沸騰的精彩演出。

畢拿Jimmy Butler現身廣東道旗艦店

畢拿Jimmy Butler現身廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身香港廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身香港廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身香港廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身香港廣東道旗艦店。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler現身香港廣東道旗艦店。（公關提供）

Jimmy  Butler個人球鞋JIMMY BUTLER 1誕生背後點滴

Jimmy Butler除了分享其成就非凡賽場表現的訓練心得，更就他與品牌第一雙個人球鞋JB1的設計靈感與構想親自解話，大談與品牌團隊合作的點滴。被問到籃球鞋設計，Jimmy Butler分享了香港限定配色JB1 —— 「逐輝—白金」對他的意義，純白配金色的拼色設計，象徵著他一路以來追求成功與突破。Jimmy Butler更笑言 “You look good, you feel good, you play good”（穿得好看，自然會感覺良好，也能打出漂亮成績）。今回訪港之旅，Jimmy Butler更透露了第二對簽名籃球鞋JB2設計已進入了最後階段，又指JB2是他的靈感之作，並實現了自身理想和理念，新戰靴面世之日定為一眾本地籃迷帶來新驚喜。被問到下個賽季的最大挑戰，Jimmy Butler 表示面對每天的新考驗，他定必全力全力以赴，接受新賽制的挑戰。離場前更與一眾球迷互動，展現籃球場外的親民一面。

▼畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽

畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供） 畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供）

Jimmy Butler  技術挑戰賽　6晉級幸運兒獲親授殿堂級籃球技巧

離開旗艦店後，Jimmy Butler隨後出席「Jimmy Butler技術挑戰賽」。經過一連三日的選拔賽，6名成功晉級的籃球精英今日聚首一堂出戰決賽日，Jimmy Butler穿上香港站限定的「逐輝—白金」配色球鞋來到了屬於自己的舞台，為決賽戰揭開序幕。6名籃球愛好者在偶像Jimmy Butler見證下，落力獻技，爭奪冠軍殊榮。公認充滿領袖魅力的Jimmy Butler更就每名參賽者表現即場評點兼親授殿堂級籃球技巧。

Jimmy Butler作為全能型小前鋒，在進攻端有強大影響力，同時在防守端非常強硬，全能的表現有賴他紮實的基本功、強大的身體對抗性以及精準熟練的步法跟協調。是次「Jimmy Butler技術挑戰賽」正是以Jimmy Butler強大的籃球基因作藍本，考驗參賽者各方面的籃球技巧，從傳球、運球、射籃等多方面全方位測試參賽者，同時要求參賽者做出Jimmy Butler的招牌動作Shimmy Jab，為比賽注入Jimmy Butler的靈魂。

畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供）

畢拿Jimmy Butler香港技術挑戰賽。（公關提供）

活動邀得4名分別來自南華與香港東方的籃球員上陣，出席挑戰賽表演環節。於挑戰賽成績表現最優秀的一男一女勝出者即場與Jimmy Butler組成小隊，與「東南聯隊」進行射球對決表演賽。現場氣氛激烈澎湃，Jimmy Butler施展巔峰球技，精彩的表現將整場活動推向高潮，Jimmy Butler再次以行動與精湛技術展現「我即可能」的精神。品牌代表向Jimmy Butler送上與本地插畫師Man Tsang聯乘作品，畫中的Jimmy Butler一身戰士造型 —— 手執戰矛、身穿中國風戰甲、腳踏JB1戰靴，熟悉的鐵漢臉孔散發著自信光芒，懾人氣勢與神緒展現「我即可能」的風骨與信念。品牌最後更為Jimmy Butler 帶來壓軸驚喜！來自球迷會的小球迷向Jimmy Bulter送上「港式咖啡」作為神秘禮物，令熱愛咖啡文化的Jimmy Bulter大感意外與驚喜。

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