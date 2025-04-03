NBA｜MVP對撼 勇士恭迎金塊

NBA常規賽香港時間周六早上爆發西岸前列大戰，由勇士主場對金塊。勇士要先完成作客對湖人，才正式結束連續6場客戰之旅，並將回到主場「背靠背」火併金塊；而金塊則戰畢馬刺小休一天後，再到勇士的大通中心作賽。這場是兩大巨星史提芬居里與祖傑正面過招，二人剛戰都寫下NBA新紀錄，今次名副其實巔峰對決。(VIU TV 99台4月5日10:00開賽)
勇士剛戰作客以134比125打敗了灰熊，這場勝仗事關重大，皆因賽後勇士正式以44勝31負，半場勝差反超灰熊，進佔西岸第5位；並將兩軍今季常規賽系列對決改寫成勇士勝3比1，這會影響兩軍最終常規賽排名。
勇士背靠背考驗體力
勇士巨星「咖喱仔」在對灰熊之戰打出身價波，全場射入12球「三分波」，轟下52分，領軍取勝，與「士官長」占美畢拿的化學作用令人佩服。值得一提，居里以37歲寫下NBA史上單節取得15分5籃板及5球三分的最年長球員紀錄，老而彌堅。不過，這支7屆總冠軍將要先鬥湖人，然後周六早上再鬥金塊，意味「咖喱仔」要連撼勒邦占士、當錫；再鬥祖傑，考驗重重。
另邊廂的金塊，主場經歷雙加時後以139比140僅負木狼。賽後金塊以47勝29負排在西岸第3位，領先勇士2.5場勝差。金塊巨星祖傑剛戰狂轟61分，另加10籃板10助攻，寫下聯盟史上最高分「三雙」紀錄；可惜在「二當家」謝馬爾梅利(Jamal Murray)缺陣下，祖傑獨力難支。金塊今早主場對馬刺，完成主場連續5戰後，才會作客勇士。祖傑與「咖喱仔」的MVP對決，自然是萬眾矚目，不能錯過。