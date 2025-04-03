NBA｜MVP對撼 勇士恭迎金塊

NBA常規賽香港時間周六早上爆發西岸前列大戰，由勇士主場對金塊。勇士要先完成作客對湖人，才正式結束連續6場客戰之旅，並將回到主場「背靠背」火併金塊；而金塊則戰畢馬刺小休一天後，再到勇士的大通中心作賽。這場是兩大巨星史提芬居里與祖傑正面過招，二人剛戰都寫下NBA新紀錄，今次名副其實巔峰對決。(VIU TV 99台4月5日10:00開賽)

勇士剛戰作客以134比125打敗了灰熊，這場勝仗事關重大，皆因賽後勇士正式以44勝31負，半場勝差反超灰熊，進佔西岸第5位；並將兩軍今季常規賽系列對決改寫成勇士勝3比1，這會影響兩軍最終常規賽排名。