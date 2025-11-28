NBA｜NBA盃話題戰 獨行俠踩場挑機湖人

NBA盃明晨直播大戰，由湖人主場迎戰獨行俠。被視為今季常規賽MVP熱門的當錫(Doncic)，將會倒戈前東家，更會接受獨行俠新科狀元法拉格(Cooper Flagg)的挑戰。同時獨行俠中鋒安東尼戴維斯(Anthony Davis)及時傷癒，回歸前球會湖人主場，火併愈戰愈勇的勒邦占士(LeBron James)，這場非一般話題大戰，萬勿錯過。(ViuTV 99台，11月29日11:00直播) NBA盃分組賽最後一輪將在香港時時明晨上演，西岸B組湖人以3戰全勝排榜首，加上對賽佔優，已經提前鎖定此組的首名出線資格；而獨行俠3戰1勝2負篤定出局。然而，別以為是例行公事，事關比賽會計算在常規賽戰績當中，現時湖人以13勝4負排在西岸次席，力追「一哥」雷霆；而獨行俠則以5勝14負排在西岸尾二，正努力尋求走出低谷。

話說今年2月，獨行俠作出驚天交易，將招牌人物當錫交易至湖人，其中換來的便是「一眉中鋒」安東尼戴維斯；而當日策劃這宗交易的總經理歷高哈利遜(Nico Harrison)，早前已被獨行俠辭退。被寄予厚望的達拉斯狀元「旗幟哥」法拉格，今場跟當錫對撼，自然備受矚目。 AD或復出 開季平均錄得15.9分及3.1助攻的法拉格說：「我明白很多人會將今戰加入很多元素，但對我而言，就是普通一場賽事。我正努力每天掙扎求存，逐場逐場去想，現在我們只想找出贏波方法。」獨行俠開季戰績低迷，「AD」安東尼戴維斯復出或成救星。「AD」開季頭5戰表現神勇，場均貢獻20.8分、10.2次籃板兼有52%投籃命中率，周中操練後，他聲言感覺良好；主帥傑特(Kidd)則指稍後才會決定讓「AD」對湖人或是之後一天對快艇時，讓他復出。