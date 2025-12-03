奧克拉荷馬雷霆是上屆NBA總冠軍，今季開始至今打出20勝1負，按照這走勢，大有機會打破常規賽的最多勝仗紀錄。 不過在一般人眼裡，雷霆一哥基爾謝奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上季摘下得分王、常規賽最有價值球員、西岸決賽最有價值球員、總決賽最有價值球員並奪得總冠軍，今年表現未算特別出色。 今季SGA打了超過700分鐘，只完成4次入樽，當中更有3次是在對帝王的比賽中完成。此外是助攻。並非說SGA不具備精準傳球，又或從後場策劃快攻傳到前場隊友投籃點等引起驚歎的傳球，但他每場比賽大概只傳四十次球，而他的傳球往往選擇最簡潔的方式。

個人數據未必有太大驚喜，他的數據往往不是那種誇張到令人震驚的類型。本季只有兩場得分超過40分的比賽，因為30分對他而言才是「正常」表現。 雷霆常大勝 SGA等主力提早「打卡」 SGA只有兩場達成雙位數助攻，部分原因是雷霆本季常有8名球員場均兩次助攻。他亦沒有一場籃板上雙，因為雷霆已付薪水給赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）專責搶籃板。而且SGA經常提前打完比賽，被教練換下場休息時，很難累積誇張數據。 在這個由多名具怪物數據的球星統治的聯盟中，眼睛很容易略過那些「非異變體」式的數據。因此或許難以發現，本季至今SGA幾乎在所有方面都變得更出色。雷霆主教練早前接受訪問表示：「SGA現在仍在細微處持續進步，他本季的防守起步非常強；進攻端則更早、更有目的性地移動球。」 從任何一項綜合高級數據去看，包括效率值、每四十八分鐘勝利貢獻值、正負值、估計正負值等，SGA是連續第四年向著生涯最佳邁進。 他每分鐘及每次擁有球權的得分與助攻都在提高。他在二分球的命中率是59.2%，中距離55%、三分球41.1%、急停三分43.2%，全都是生涯最佳。