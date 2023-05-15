New Balance行山鞋｜FreshFoam More Trail v3實測 減重同時享有極致緩震

幾年前，New Balance推出了Fresh Foam More Trail鞋款，坊間一開始便被其外型所震撼到，其巨大的鞋款與極致的緩震於山界獲得十分高評價。最新一代More Trail v3依然用上中底Fresh Foam X，加上較上一代輕量化，讓跑手更舒適自在通山跑。
Fresh Foam More Trail v3優點及缺點
優點：
- 緩震效果優異，腳跟高度達44mm
- 大底有穩定的抓地力和良好耐久度
- 高足弓的跑手沒有問題，鞋內有足夠空間應對長跑時腳部腫脹
- 中底很柔軟，鞋內部寬度足夠保持落腳穩定
- 非常適合從石屎路轉換到山路或長距離越野跑鞋
缺點：
- 低足弓的人可能會有不適
- 雖然較上一代輕了30g，但巨型中底亦相當沉重
鞋內寬敞 窄腳跑手要試真點
Fresh Foam More Trail v3是我親身試過最巨型的鞋子，今次我所實測的為305g的EU4，較上一代足足輕了30g，鞋子內部的空間非常寬敞，足以夠我穿上最厚的襪子。由於鞋身較長加上內部較闊，雙腳較窄較細的跑手建議要試真點。
Fresh Foam More Trail v3其中一個升級便是鞋面。鞋面用上種工程網眼布，質地較上一代為柔軟透氣，亦在特地位置有策略地加上覆蓋層，以使鞋子更有支撐力。鞋頭照舊有toe protection，並加上條紋形狀的保護帶，令雙腳更安心落地。鞋帶亦換上較軟較舒服的質地，鞋舌亦設有舌瓣，沒有如上代般容易走位。鞋的後腳跟設有heel counter，後跟上的拉環可幫助穿脫，不過設計上很窄，使用起來較為困難，筆者試腳時要拉到盡，才有足夠空間可以穿入。
落腳踩石亦不怕 前腳難過份彎曲
上腳實測的感覺非常舒適，完全沒有因為其40mm厚的中底而感到笨重。官方指這是他們緩震效果最好的Fresh Foam X跑鞋，事實上穿上More Trail v3跑在石屎路式泥路上，亦會感到足夠柔軟的緩震效果，就算落腳踩在岩石上，腳底亦沒有刺痛感。New Balance很好地分割了多層中大底，由於中底夠厚，無論前腳掌如何落地都不太可能過份彎曲，對於跑手穩定完走每一步十分重要。
More Trail 兩代比較
More Trail v3適合甚麼路段？
外底用上由30％回收材料的Ecostep EVO Vibram，與大多數Vibram外底一樣有足夠的抓地力，其微型牙齒沒有上一代那麼突出，在石屎路上少了點直接碰撞聲，但整體依然十分有抓地力。較硬的鞋底底層與柔軟的中底成了一個非常穩定的平台，相信More Trail v3可以適合香港全地型山路，就算要轉換不同路段亦沒有不適。
More Trail v3適合甚麼跑手？
我認為More Trail v3是跑手尋求最大舒適度的日常訓練鞋，此鞋具有極致緩震及舒適感，以至寬敞內部感覺都是絕佳選擇，如果你不特別關心重量或在追求速度甚至在難度和技術要求較高的山徑上跑步，我都非常推薦More Trail v3。不過對於要進行長距離越野跑或較輕型的運動員，More Trail v3未必是最佳選擇。