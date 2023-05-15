New Balance行山鞋｜FreshFoam More Trail v3實測 減重同時享有極致緩震

Fresh Foam More Trail v3為New Balance最新款越野跑鞋。

幾年前，New Balance推出了Fresh Foam More Trail鞋款，坊間一開始便被其外型所震撼到，其巨大的鞋款與極致的緩震於山界獲得十分高評價。最新一代More Trail v3依然用上中底Fresh Foam X，加上較上一代輕量化，讓跑手更舒適自在通山跑。

Fresh Foam More Trail v3 優點及缺點 優點： 緩震效果優異，腳跟高度達 44mm

大底有穩定的抓地力和良好耐久度

高足弓的跑手沒有問題，鞋內有足夠空間應對長跑時腳部腫脹

中底很柔軟，鞋內部寬度足夠保持落腳穩定

非常適合從石屎路轉換到山路或長距離越野跑鞋 缺點： 低足弓的人可能會有不適

雖然較上一代輕了 30g ，但巨型中底亦相當沉重

鞋內寬敞 窄腳跑手要試真點 Fresh Foam More Trail v3是我親身試過最巨型的鞋子，今次我所實測的為305g的EU4，較上一代足足輕了30g，鞋子內部的空間非常寬敞，足以夠我穿上最厚的襪子。由於鞋身較長加上內部較闊，雙腳較窄較細的跑手建議要試真點。 Fresh Foam More Trail v3其中一個升級便是鞋面。鞋面用上種工程網眼布，質地較上一代為柔軟透氣，亦在特地位置有策略地加上覆蓋層，以使鞋子更有支撐力。鞋頭照舊有toe protection，並加上條紋形狀的保護帶，令雙腳更安心落地。鞋帶亦換上較軟較舒服的質地，鞋舌亦設有舌瓣，沒有如上代般容易走位。鞋的後腳跟設有heel counter，後跟上的拉環可幫助穿脫，不過設計上很窄，使用起來較為困難，筆者試腳時要拉到盡，才有足夠空間可以穿入。 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

落腳踩石亦不怕 前腳難過份彎曲 上腳實測的感覺非常舒適，完全沒有因為其40mm厚的中底而感到笨重。官方指這是他們緩震效果最好的Fresh Foam X跑鞋，事實上穿上More Trail v3跑在石屎路式泥路上，亦會感到足夠柔軟的緩震效果，就算落腳踩在岩石上，腳底亦沒有刺痛感。New Balance很好地分割了多層中大底，由於中底夠厚，無論前腳掌如何落地都不太可能過份彎曲，對於跑手穩定完走每一步十分重要。 More Trail 兩代比較

More Trail v3適合甚麼路段？ 外底用上由30％回收材料的Ecostep EVO Vibram，與大多數Vibram外底一樣有足夠的抓地力，其微型牙齒沒有上一代那麼突出，在石屎路上少了點直接碰撞聲，但整體依然十分有抓地力。較硬的鞋底底層與柔軟的中底成了一個非常穩定的平台，相信More Trail v3可以適合香港全地型山路，就算要轉換不同路段亦沒有不適。