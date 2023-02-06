New Balance行山鞋｜ Hierro V7 Gtx防水實測 跣水出色 但要留意一位置

New Balance的Fresh Foam X Hierro V7系列最近推出了GORE-TEX防水款式，設計上推出了更多搶眼顏色，這對去年評價甚高的全地型行山鞋，於加入了防水技術後會否影響舒適度？內文便為大家分析其優點及缺點。
設計貼近跑鞋 適合短程跑山
作為New Balance的王牌行山鞋，Hierro v7擁有品牌最頂級科技，Fresh Foam X緩震中底、抓地力出眾的鞋底Vibram Megagrip、鞋頭又有toe protection保護腳趾，穿上腳重量適中（EU43約319g），鞋頭留有適量空間不頂腳，中底不算厚，上落山更易控制，不似厚底鞋離地太遠有搖擺感，但代價是跑山落地會感受到大底有一定硬度，與More Trail v2相比便不夠柔軟回彈。整體來說，Hierro v7設計上更接近跑鞋，8mm前後足差於短程跑山或速度遠足都十分合適。
鞋面兩側跣水 小心鞋帶位置
另一次測試便直接挑戰Hierro V7 GTX的鞋面跣水能力，直接讓水流落鞋面上，模擬行山落雨的情況。Hierro V7 GTX左右兩側鞋面跣水能力不錯，可以清楚看到水滴被跣走，亦沒有流入腳內。但當水流落在鞋帶位置，便有機會由駁帶的空位及鞋舌間滲透入，但入水情況不算嚴重。
不少人都會問防水鞋是否一定不夠透氣？的確加入GORE-TEX後鞋面較More Trail v2焗腳，濕水後回程時亦沒有完全乾透，第二日鞋內才沒有濕氣。
山林風、休閒穿搭皆可
Fresh Foam X Hierro V7是對雙陸兩用的全地形跑鞋，設計上照顧了新手越野跑手的Vibram Megagrip大底及Fresh Foam X緩震技術，跑手每一步都有舒適的腳感，對於新手初次想走入山野，或是來個短程行山（30公里以下）都會有十分好的體驗。
現時加上GORE-TEX技術，雖然防水能力未達完美，但要應付普通山澗或微雨下行山都綽綽有餘。筆者認為此鞋適合初心越野跑者、初級行山人士，其多種配色亦十分適合充滿都市生活美學，日常上班或休閒穿搭亦很有型，可見今次New Balance對Hierro V7野心十足，決心推出一雙不只是越野鞋、可以穿梭山林及走入城市的生活品味鞋。