New Balance行山鞋｜ Hierro V7 Gtx防水實測 跣水出色 但要留意一位置

Hierro V7 GTX最近推出多種新配色，其中一款便是湖水藍。

New Balance的Fresh Foam X Hierro V7系列最近推出了GORE-TEX防水款式，設計上推出了更多搶眼顏色，這對去年評價甚高的全地型行山鞋，於加入了防水技術後會否影響舒適度？內文便為大家分析其優點及缺點。

設計貼近跑鞋 適合短程跑山 作為New Balance的王牌行山鞋，Hierro v7擁有品牌最頂級科技，Fresh Foam X緩震中底、抓地力出眾的鞋底Vibram Megagrip、鞋頭又有toe protection保護腳趾，穿上腳重量適中（EU43約319g），鞋頭留有適量空間不頂腳，中底不算厚，上落山更易控制，不似厚底鞋離地太遠有搖擺感，但代價是跑山落地會感受到大底有一定硬度，與More Trail v2相比便不夠柔軟回彈。整體來說，Hierro v7設計上更接近跑鞋，8mm前後足差於短程跑山或速度遠足都十分合適。 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

鞋面兩側跣水 小心鞋帶位置 另一次測試便直接挑戰Hierro V7 GTX的鞋面跣水能力，直接讓水流落鞋面上，模擬行山落雨的情況。Hierro V7 GTX左右兩側鞋面跣水能力不錯，可以清楚看到水滴被跣走，亦沒有流入腳內。但當水流落在鞋帶位置，便有機會由駁帶的空位及鞋舌間滲透入，但入水情況不算嚴重。 不少人都會問防水鞋是否一定不夠透氣？的確加入GORE-TEX後鞋面較More Trail v2焗腳，濕水後回程時亦沒有完全乾透，第二日鞋內才沒有濕氣。

Hierro V7 GTX用作走入山林、探索城市都十分合適。