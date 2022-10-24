On Running登錄香港！首推The Lumos限量夜光系列

香港波鞋街多以主流大品牌為主，近月瑞士跑步品牌On亦開始進駐香港，今個秋冬亦於香港推出限量跑步系列 - The Lumos Collection，當中包括夜跑及反光服飾，以及品牌最高型號Cloudmonster厚底跑鞋。

有留意外國運動品牌相信不會對On陌生，這個於2010年成立的運動品牌於歐洲早已盛行，不只有贊助網球天王費達拿，亦有贊助曾兩次贏得5000米世界冠軍及奧運銀牌得主的Hellen Obiri、Ironman世界紀錄保持者三鐵運動員Matt Hanson等，於專業運動及功能上亦有一定保證。

Cloudmonster Lumos跑鞋細節