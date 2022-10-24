On Running登錄香港！首推The Lumos限量夜光系列

香港波鞋街多以主流大品牌為主，近月瑞士跑步品牌On亦開始進駐香港，今個秋冬亦於香港推出限量跑步系列 - The Lumos Collection，當中包括夜跑及反光服飾，以及品牌最高型號Cloudmonster厚底跑鞋。
有留意外國運動品牌相信不會對On陌生，這個於2010年成立的運動品牌於歐洲早已盛行，不只有贊助網球天王費達拿，亦有贊助曾兩次贏得5000米世界冠軍及奧運銀牌得主的Hellen Obiri、Ironman世界紀錄保持者三鐵運動員Matt Hanson等，於專業運動及功能上亦有一定保證。
Cloudmonster Lumos跑鞋細節
今次On Running於秋冬便帶來夜跑系列The Lumos Collection，5款單品包括Cloudmonster厚底跑鞋、Weather Jacket輕身外套、Hybrid Shorts混合短褲、Active Shorts動態短褲及Tights Long緊身長褲。其中最標誌的便是Cloudmonster跑鞋，其鞋中底Cloudtec看似一層層中空的白雲，是品牌最高階、最厚、最緩衝的跑鞋。現時The Lumos Collection已於於Runderful獨家發售，有興趣的跑友可前往以下分店查看：
- 旺角花園街43A號地舖
- 觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm 4樓L4-Xsite 1a號舖
- 銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心UG層G09號舖