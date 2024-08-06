Paul George、Jimmy Butler組國際明星隊對陣中國男籃 姚基金慈善賽門票今日公開發售

Paul George、Jimmy Butler組國際明星隊對陣中國男籃 姚基金慈善賽門票 8 月 6 日公開發售 由北京姚基金公益基金會主辦的「2024 第十二屆姚基金慈善賽」將於 2024 年 8 月 20 日晚上在香港亞洲國際博覽館舉行。賽事及嘉年華門票將於今天下午 3 時在 Cityline 購票通公開發售，票價為港幣 180 元起。

國際籃球明星隊對陣CBA 總冠軍班底的中國籃球明星隊

「2024 第十二屆姚基金慈善賽」將由國際籃球明星隊對陣 CBA 總冠軍班底的中國籃球明星隊。國際籃球明星隊陣容包括美國職業籃球聯賽（NBA）巨星保羅·喬治（Paul George）、六屆全明星球員吉米·巴特勒（Jimmy Butler），以及最新公布的十屆全明星球員詹姆斯·哈登（James Harden）和新秀 MVP 球員凱爾·庫茲馬（Kyle Kuzma）。比賽共分四節，其中第三節是歷屆姚基金慈善賽的傳統，來自姚基金希望小學籃球季的小球員和香港本地小球員將在賽場上與頂尖球員同場競技。

本次姚基金慈善賽的主題是「以體育人，愛擁香江」。除了萬眾矚目的慈善賽正賽，亞洲國際博覽館比賽日上午還將舉行籃球嘉年華，主辦方特別設置了籃球友誼賽、花式籃球技巧表演等環節，參賽運動員也將前往現場與市民和球迷互動。球星訪港期間會參與社區和體育主題活動，傳播體育公益理念。比賽前夕還將舉行慈善晚宴，所有門票收益將撥捐姚基金，支持鄉村地區的青少年，實現教育、體育運動、營養、心理等多方面的全面發展。

自 2007 年起，姚基金慈善賽已舉辦十一屆，所募集的善款全部用於支持姚基金希望小學籃球季等公益事業。七年前，香港回歸二十週年之際，姚基金慈善賽曾在東方之珠掀起籃球熱潮。本次姚基金慈善賽再度返港，香港成為第一座兩次舉辦姚基金慈善賽的大灣區城市。賽事獲得「M」品牌支持，同時獲得中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部、香港旅遊發展局和中國香港籃球總會的共同支持。

