Pegasus 39跑鞋實測｜紥實基礎實力平均 實而不華的入門跑鞋

早前Nike推出了全新Pegasus 39，配有全白及黑白色選擇。

早前Nike推出Zoom Pegasus 39，FB即時被不少跑手洗版，這對每年都有新版本的跑鞋可算是實而不華的代表，筆者穿上Pegasus 39實測後認為作為一對日常訓練鞋其實力夠平均，慢跑舒適，加速時貼腳，又有一定回彈，是對不錯的萬用鞋。 Pegasus 39 有甚麼改變？ 先談談今代Pegasus 39的配置， 與之前Pegasus37及38同樣用上React中底，這款中底雖然有點硬淨，但勝在夠耐用，即使跑夠400至500K都不會有太嚴重磨損。而有別於Pegasus 38代純前掌氣墊，Pegasus39回到Pegasus 34代前後掌Zoom Air氣墊設計，後掌落地亦有更多緩震，而Flywire鞋帶包裹技術亦是重用了Pegasus 36的設計，寛腳一族亦會有更好包覆感。

Pegasus 39設定為日常訓練鞋。

Pegasus 39 好穿嗎？ Pegasus 39這對人氣跑鞋前後落差有近10mm，沒有碳板推進力自然比不上其他全馬級別的比賽用跑鞋，但勝在React鞋底夠實在，快跑時會有硬淨跑感反饋，慢跑時又會給予跑手適量緩震，即使是用於平時出街，黑白淨色設計都易襯衫，React有一定支撐，就算長時間站立步行亦很適合，於設計上幾乎每方面都照顧了用家需要。 Pegasus 39 實測報告 回到跑步實測，筆者穿起Pegasus 39作了5K輕鬆跑、一次400米interval及8K tempo run，第一身感覺是很「穩陣」，沒有碳板在內，基本上每一步都靠跑手的肌力推進，雖然初上腳Pegasus 39腳感較硬，但經過慢jog及一兩次日常出街「開鞋」後，自然會愈來愈感到舒適。前掌鞋頭空間十分充裕，鞋身有貼服的包覆，後腳跟有一定厚度支撐腳踝，鞋舌的厚襯亦算適中，日常訓練感覺良好。 ▼按圖看清 Pegasus 39設計細節 ▼

今代改為前後掌Zoom Air氣墊，對於前掌落地的跑手未必太有幫助，但對普通跑手或平時走路緩震上有一定幫助。加上Pegasus 39保持一貫貼腳設計，提速時反應良好，每一步起腳至踏地都相當流暢，始終Pegasus過去基礎上已十分紥實，來到新一代仍然相當可靠。唯獨鞋面以工程網眼設計較硬，感覺到了炎夏時透氣度或會有所不足，而轉了Next%的編織系鞋帶後，如鞋帶不打上雙結，亦會容易在訓練時甩帶。筆者曾在微雨下試鞋，感覺濕地的抓地力一般，但以一對入門級的日常訓練鞋，Pegasus 39已是十分出色。

Pegasus 39是對實用的入門級跑鞋。