PSG勢破蘭斯捧法足盃

除意甲爭霸矚目外，本周末歐洲各地仍有盃賽決賽上演；其中已打入歐聯決賽的法國班霸巴黎聖日耳門(PSG)，周六深夜將在法足盃決賽，出戰正兼顧降班附加賽的蘭斯。兩軍實力太懸殊，PSG要完成國內三冠王，再劍指歐聯，應是簡單任務。(5月25日03:00開賽) 季內已先後捧走法超盃、法甲的PSG，季尾尚餘兩大任務，包括力爭法足盃及歐聯；這支法國班霸於聯賽最後拋離亞軍馬賽19分，完成4連霸，今屆法足盃對上4戰法定時間全勝入17球，大有進入無敵最寂寞之境。

球隊上仗法甲煞科戰主場仍強陣出擊，以3比1反勝歐塞爾。主帥安歷基說：「我很高興，這是迎接兩項決賽的最佳方式，但大軍仍有進步空間，這就是己隊的心態，我們準備就緒。」球隊兩大後備鋒將干卡路及迪沙利杜爾，在今屆法足盃共入9球；但由於兩場盃賽決賽相隔一星期，安歷基今場或沿用上仗聯賽的最強陣容，誓用對手祭旗，以超強氣勢出征德國慕尼黑舉行的歐聯決賽，決戰國際米蘭。 對手蘭斯上圈法足盃4強2比1險勝康城，再對上3圈更全部僅憑互射12碼才驚險出線，晉級路途說服力不足。球隊季尾在法甲3連敗，要跌入兩回合附加賽鬥法乙梅斯保命，狀態及實力平平又要分心，今場巴黎中立場硬撼班霸，凶多吉少。