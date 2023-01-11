PSG搵昂熱祭旗 美斯尼馬麥巴比歸位

球王美斯回歸法甲！為阿根廷捧走世盃的美斯，早前休假完畢重投操練，並預計香港時間今晚深夜聯同兩大前鋒拍檔、基利安麥巴比及停賽復出的尼馬，為榜首的巴黎聖日耳門(PSG)，在法甲全力攻陷包尾的昂熱(12/01 04:00)，力保分數上的優勢。

PSG今年首戰即遇滑鐵盧，在缺少美斯及尼馬下，在榜首大戰1比3敗走朗斯兼被破本屆不敗身，聯賽優勢縮減至4分。至上仗法足盃，「3大天王」未有出場，球隊輕取丙組查多魯晉級，而今夜法甲上演全部10場戲碼，其中PSG迎戰昂熱。「3大天王」今屆已合共攻入31球，佔PSG聯賽入球約67%；35歲的美斯上周已歸隊復操，法國球王麥巴比亦已從紐約度假後歸隊，不過跟他同遊美國的摩洛哥翼衛阿舒拉夫，累積黃牌夠數，今場停賽。對手昂熱在法甲已9連敗，沉淪榜末，加上兩位摩洛哥國腳中場奧拿希及翼鋒保法爾，近期未有出現在大軍名單，有指兩人有機會在本月離隊，實力更削，今場作客巴黎，難逃劫數。