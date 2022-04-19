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體育
2022-04-19 13:42:30

PUMA推Deviate NITRO Elite Racer 專為全馬比賽破紀錄而設

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PUMA

Puma推出全新碳板跑鞋DEVIATE NITRO ELITE RACER，並已在港發售。

雖然全馬比賽舉行無期，但今個星期各大運動場將會重開，到時一眾跑手又可以回到場內衝圈。Puma最近亦再推出新跑鞋Deviate Nitro Elite Racer及Deviate Nitro，前者功能上主打全馬級的碳板比賽專用鞋，針對性加強了推進力，後者則提供更佳的緩衝和穩定性，提升長跑效能。

今次Puma全新推出的Deviate Nitro Elite Racer以螢光綠為主色，外型不只搶眼，亦配以全掌式碳纖底板、monomesh輕量化單層網眼鞋身物料及PUMAGRIP LT的薄身橡膠抓地外底，絕對是頂級比賽鞋配置。而Deviate Nitro同樣有碳纖底板，官方指鞋身較Deviate Nitro Elite Racer重，針對加強跑者緩衝而設，用於提升長跑效能。

按圖看相關設計及解說：

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另外，針對女生腳踭窄小、腳背較低、足弓比例亦有別於男生，Deviate Nitro Elite Racer亦按照女性腳型曲線設計推出了女裝跑鞋，鞋款原形經女跑者反覆測試著用，讓女跑者跑得更舒適。

Deviate Nitro Elite Racer和Deviate Nitro現已上架，可於Puma官網及各門市選購。

 

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蔡依琳亦有試穿新鞋。

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