PUMA推Deviate NITRO Elite Racer 專為全馬比賽破紀錄而設

雖然全馬比賽舉行無期，但今個星期各大運動場將會重開，到時一眾跑手又可以回到場內衝圈。Puma最近亦再推出新跑鞋Deviate Nitro Elite Racer及Deviate Nitro，前者功能上主打全馬級的碳板比賽專用鞋，針對性加強了推進力，後者則提供更佳的緩衝和穩定性，提升長跑效能。

今次Puma全新推出的Deviate Nitro Elite Racer以螢光綠為主色，外型不只搶眼，亦配以全掌式碳纖底板、monomesh輕量化單層網眼鞋身物料及PUMAGRIP LT的薄身橡膠抓地外底，絕對是頂級比賽鞋配置。而Deviate Nitro同樣有碳纖底板，官方指鞋身較Deviate Nitro Elite Racer重，針對加強跑者緩衝而設，用於提升長跑效能。

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