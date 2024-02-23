PUMA NITRO™ LAB 登陸旺角THE FOREST 潘沛軒、梁筠宜、梅政揚試穿跑鞋Velocity NITRO™ 3

PUMA 由2月22日起至2月28日假旺角 THE FOREST 開放 PUMA NITRO™ LAB，讓跑步愛好者了解專利的氮氣跑鞋科技。昨日香港首席百米女飛人及大專紀錄保持者梁筠宜、香港隊男子110米欄運動員梅政揚及香港隊代表足球員潘沛軒即場試穿全新的 Velocity NITRO™ 3 全方位氮氣訓練跑鞋，試跑約３公里，引證革命性中底科技 NITRO™帶來的「高效回彈」、「絕佳緩震」和「極致輕盈」。

PUMA 是日邀得一眾嘉賓跑手來旺角 THE FOREST 作為起點，穿著Velocity NITRO™ 3 試跑。Velocity 系列自2021 年推出就陪伴著梁筠宜成長，她表示：「平日不同的練習我都會穿上 VelocityNITRO™，想不到第三代 Velocity NITRO™ 3 的 NITROFOAMTM 氮氣中底加厚了 2mm，回彈力更強勁，且具備強大的緩震功能；今代的鞋領則以泡棉加強，更舒適貼腳，亦提升靈活度，令我可以無負擔地全速前進！」

潘沛軒︰更快更靈活

對於日常於跑步機上及球場進行跑步訓練的潘沛軒來說，Velocity NITRO™ 3 足已應付不同路面的需要，潘沛軒表示：「足球運動員平日需進行很多跑步訓練，無論是速度課及耐力課，一對 Velocity NITRO™ 3 足以應付所需，而且綽綽有餘，令我跑得更快更靈活，把握每次進攻機會。」