Salomon Ultra Glide 2︱蚺蛇尖行山實測 硬地吸震力強

以長距離越野跑為主打的Salomon Ultra Glide 2於2023年春季推出市場，筆者先後到大埔九龍坑山、西貢三尖之首蚺蛇尖及米粉頂等地，逾30公里的距離到訪不同地形作行山實測，看看Ultra Glide 2越野表現是否如資料顯示，是否適合各種地形的高性能多用途跑鞋？ 文︰山全部都係山

Ultra Glide 2中底Energy Foam™吸震力強

Ultra Glide 2外觀和剪裁 Salomon Ultra Glide 2鞋身採用修身設計，中底Energy Foam™視覺上高身，拿上手仍屬輕身（官方重量為260克）。鞋跟位置明顯增長加闊，適合腳跟觸地跑姿。腳籠空間寛闊，Quicklace™、柔軟鞋舌及和SensiFit™技術穩固包覆雙腳，減少腳掌在鞋內移動，避免產生水泡。UG2鞋身物料相當柔軟，全方位落腳十分靈活。UG2鞋頭有基本保護，足以應付一般情況，夜賽就要避免高速踢到大石。Ultra Glide 2升級為全新3D mesh鞋面，TPU減少因此較上一代更透氣。 🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️ 穿上Ultra Glide 2，走過合共30公里以上的兩條實測路線，感覺不錯。兩次上山分別為為大埔林村河出發，經大埔頭，到九龍坑山發射站折返約9公里。該路徑上落幅度大，山徑以石屎及樓梯為主。及後黃石碼頭至北潭涌（22公里），由黃石碼頭經蚺蛇尖、東灣、西灣亭、終點為北潭涌。這條西貢三尖行山路線為原始山徑，尖石，碎石，泥沙地等技術地形。

Ultra Glide 2中底為Energy Foam™超級有彈性，在石屎平路上吸震能力超強，鞋底能夠咬緊地面，雙腳明顯感覺到中底觸地後有張力回彈，令蹬腿發力動作十分流暢。這雙鞋觸地和抓地十分貼服，腳感媲美高階路跑鞋。樓梯攀升時候鞋底提供回彈，跑手迅速找到發力點，向上推進。落樓梯絕對是UG2最大優勢，在UG2保護下小腿和膝蓋衝擊力都明顯大大減少。 吸震強應付石屎路 Ultra Glide 2在沙泥平面抓地同樣表現良好，而到了碎石及雜草上斜路段，始終中底柔軟，令跑手需時掌握發力時間。碎石或草地落斜就需要專注鞋底觸感。在原始路段落坡，因中底豐厚柔軟，大可以放心踏在黃泥或尖石上而不傷腳底。

Ultra Glide 2跑後感 是次行山測試Ultra Glide 2在石屎山徑和原始山徑進行，面對不少技術地形。不論硬地石屎或落坡路段，大部份衝擊力都能夠被Energy Foam™中底吸收。長課後，腳掌和小腿肌肉都未見疲勞。鞋身緊貼腳形，在不同斜面地形都十分靈活。當落山遇到碎石流沙等技術較高的地形，跑手要額外專注。至於Energy Foam™在較軟身地面上斜，要花時間尋找發力點及時間。 Ultra Glide 2日常保養有一點值得留意，到蚺蛇尖後經東灣沙灘入沙，清理時發現鞋墊緊緊黏在鞋籠，不能取出。有洗鞋習慣的跑手，要預留時間等待鞋墊乾透。總結UG2避震能力突出，適合多石屎路、多樓梯和大石級的香港行山徑，對掌腳和關節保護絕對滿分。

Ultra Glide 2應付尖石、石屎路、碎石路等不同地形出色