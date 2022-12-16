Skechers推全新Go Run系列 三款跑鞋滿足全方位需求

美國品牌Skechers向來都有推出運動鞋，最近香港代理便引入performance系列的跑步，一口氣推出3款不同定位的Go Run練習跑鞋：Go Run MaxRun 5、Go Run Persistence 及Go Run Pulse，亦是香港首次引入Skechers的碳板跑鞋系列。

香港跑手對於Skechers未必十分熟悉，但這個1992年創立的品牌是美國第二大運動鞋牌子，其Go Run跑鞋系列早於2011年推出，今年更贊助了香港迪士尼10K跑步賽事，Skechers絕非只得潮流出街鞋款。今次Go Run跑鞋系列所推出的3款跑鞋，一口氣照顧了跑手3個不同需要：

長課訓練：Go Run MaxRun 5

短中距離訓練：Go Run Persistence

休閒跑手：Go Run Pulse

過去運動形象不高、但推出的跑鞋十分有誠意，如Go Run Persistence用上足科醫生認可的專利Skechers Arch Fit® 鞋墊，以品牌最頂尖科技支撐跑手足弓。Go Run MaxRun 5和Persistence的前掌亦內藏H形碳板，其中MaxRun 5中底以 Super Critical 技術將大量球狀泡棉物料壓縮而成，中底看似巨型但實際落腳卻十分輕巧，提腳所得的回彈力亦十足。