SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃　針對性訓練突破自我 即日起接受報名（附報名連結）

踏入十月跑季開鑼，各式各樣的長跑賽事如期而至。不論你是因為享受跑步過程而開始長跑之旅，還是想透過長跑追求進步，突破自我，SKECHERS深信每個跑手心目中，每一趟長跑之旅的過程遠比結果重要 — 跑手們踏過無數里路，付出數不清奮鬥與汗水，激發潛能和意志，只為創下個人壯舉，完成不可能任務。今年10月，SKECHERS聯同前「全馬一哥」徐志堅推出馬拉松訓練計劃，旨在與一眾長跑愛好者結伴同行，從訓練中重新尋覓長跑意義。無論你是長跑「新丁」還是「老友」，SKECHERS與你重拾長跑初心，再次感受跑步帶來的樂趣。

向徐志堅學習長跑哲學 SKECHERS 帶來不一樣的長跑訓練體驗

長跑如人生馬拉松，每人都有屬於自己的故事。不論你是哪種程度、類型、習慣的跑者，SKECHERS支持每個跑手從長跑旅途上認識自我，跑出屬於自己的節奏。正因如此， SKECHERS特意邀請徐志堅成為訓練計劃的主教練，為20名本地跑手提供為期14週的馬拉松訓練計劃，主教練徐志堅與助理教練朱泳曦將結合自身經驗，引導跑手反思長跑對自己的意義，學習聆聽自己身體及內心的聲音，以不同角度審視自己的練習表現，不再只為鍛鍊速度而盲目操練，在認識自己的強弱項後作出針對性訓練，在突破自我的同時，享受跑步帶來的快樂，以全新姿態迎接各項馬拉松賽事。

主教練徐志堅曾經因為繁重的工作將跑步擱在一旁，亦曾因徒勞無功的訓練而迷失，近年重新思考跑步的意義，用全新的訓練思維幫助自己進步。在是次的訓練計劃中，徐志堅最希望帶給跑手的，並不只是在速度上的突破，更重要的是建立適合自己的訓練思維：「我認為只要跑得開心就是一個好的跑手，在追求成績的同時，應該要不忘初衷，享受訓練及比賽的過程。 希望每個跑手經過這14個星期，都有自己對跑步的想法，從而推動自己繼續努力、繼續進步。」