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體育
2023-10-11 10:58:00

SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃　針對性訓練突破自我 即日起接受報名（附報名連結）

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SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃　即日起接受報名（附報名連結）

SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃　即日起接受報名（附報名連結）

踏入十月跑季開鑼，各式各樣的長跑賽事如期而至。不論你是因為享受跑步過程而開始長跑之旅，還是想透過長跑追求進步，突破自我，SKECHERS深信每個跑手心目中，每一趟長跑之旅的過程遠比結果重要 跑手們踏過無數里路，付出數不清奮鬥與汗水，激發潛能和意志，只為創下個人壯舉，完成不可能任務。今10月，SKECHERS聯同前「全馬一哥」徐志堅推出馬拉松訓練計劃，旨在與一眾長跑愛好者結伴同行，從訓練中重新尋覓長跑意義。無論你是長跑「新丁」還是「老友」，SKECHERS與你重拾長跑初心，再次感受跑步帶來的樂趣。

SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃，主教練徐志堅與助理教練朱泳曦穿上Go Run MaxRoad 6跑鞋 SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃，主教練徐志堅與助理教練朱泳曦穿上Go Run MaxRoad 6跑鞋 SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃，主教練徐志堅與助理教練朱泳曦穿上Go Run MaxRoad 6跑鞋 SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃助理教練朱泳曦 SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃，主教練徐志堅穿上Go Run MaxRoad 6跑鞋 SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃，主教練徐志堅穿上Go Run MaxRoad 6跑鞋 SKECHERS x徐志堅馬拉松訓練計劃助理教練朱泳曦穿上Go Run MaxRoad 6跑鞋

向徐志堅學習長跑哲學　SKECHERS帶來不一樣的長跑訓練體驗

長跑如人生馬拉松，每人都有屬於自己的故事。不論你是哪種程度、類型、習慣的跑者，SKECHERS支持每個跑手從長跑旅途上認識自我，跑出屬於自己的節奏。正因如此， SKECHERS特意邀請徐志堅成為訓練計劃的主教練，為20名本地跑手提供為期14週的馬拉松訓練計劃，教練徐志堅與助理教練朱泳曦將結合自身經驗，引導跑手反思長跑對自己的意義，學習聆聽自己身體及內心的聲音，以不同角度審視自己的練習表現，不再只為鍛鍊速度而盲目操練，在認識自己的強弱項後作出針對性訓練，在突破自我的同時，享受跑步帶來的快樂，以全新姿迎接各項馬拉松賽事。

教練徐志堅曾經因為繁重的工作將跑步擱在一旁，亦曾因徒勞無功的訓練而迷失，近年重新思考跑步的意義，用全新的訓練思維幫助自己進步。在是次的訓練計劃中，徐志堅最希望帶給跑手的，並不只是在速度上的突破，更重要的是建立適合自己的訓練思維：「我認為只要跑得開心就是一個好的跑手，在追求成績的同時，應該要不忘初衷，享受訓練及比賽的過程。 希望每個跑手經過這14個星期，都有自己對跑步的想法，從而推動自己繼續努力、繼續進步。」

Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋

SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋中底設HYPER BURST ICE緩震技術 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋定位是中長距離練習（20 - 40 公里） SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋前掌設碳纖維 H 型板 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋 SKECHERS Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋

不論你的速度如何，不論你曾否完成馬拉松，有興趣的跑手均可於即日起登入網站報名參加，並用200字與我們分享你的跑步故事，以及對於好跑手的定義。成功獲選的跑手將於1016日收到電郵通知。入圍跑手將獲得SKECHERS專業訓練跑步裝備，包括Go Run MaxRoad 6™跑鞋，陪伴你完成14的馬拉松訓練，並於主教練徐志堅的帶領下，完成一個本地全馬賽事，為此訓練計劃作出完美總結。

Go Run MaxRoad 6™訓練跑鞋資料

定位︰中長距離練習（20 - 40 公里）

中底：HYPER BURST ICEâ緩震技術

前掌：碳纖維 H 型板

外底：Goodyearâ 特製外底

鞋墊：Skechers Arch Fitâ 鞋墊

適合掌型︰正常

適合距離︰正常足弓

重量︰309g（男裝 US9）；241g (女裝 US7)

SKECHERS MARATHON TRAINING PROGRAM 馬拉松訓練計劃報名網站

訓練日期20231017日至2024116星期二和星期四   

訓練時間晚上730分至930

訓練地點：九龍灣運動場

報名日期即日起至20231013下午5

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