SuperComp Trainer跑鞋實測｜NB最厚中底碳板鞋 犯規的日常訓練鞋

月初New Balance舉辦試鞋活動，邀請了一眾傳媒及KOL一測最新推出的 FuelCell SuperComp Trainer。這對設定犯規的跑鞋被官方指是New Balance有史以來最頂尖的訓練跑鞋，單看其厚度便知道份量十足，著上鞋又到底跑唔跑得？
FuelCell SuperComp Trainer前掌及後跟厚度分別達39mm及47mm，是New Balance現時中底最厚的跑鞋。New Balance當日的試鞋活動時，筆者已經著上此鞋作一連串彈跳及來回跑練習，以及於荃灣海傍慢跑2K。其後跑者以SuperComp Trainer跑過數課，包括一次12K和800米interval，最大感覺便是中底好軟、好彈，雖然跑鞋有一定重量（320g），但跑長距離十分舒服，雙腳負擔極小。
鞋頭翹幅大 緩震及回彈出色
鞋身有彈性，鞋面用上針織物料，又輕又貼腳，是種一摸上手便喜歡的感覺。鞋帶位不似平時直線綁帶，而是順著腳骨斜斜地綁下去，可以更好的包裹著跑手雙腳。鞋領不算厚，加上沒有加強穩定的heel counter，鞋面透氣十足，夏天練跑一點都不焗腳。
由於鞋頭翹起幅度極大，前掌斜度大對於提腿起跑前推十分有幫助，有助跑手加速及完成跑步動作。而全掌以孤拱形Energy Arc碳板設計，官方指這個設計有助跑手提腳時增加衝力省力，而較大型的碳板亦可以提高穩定性。的確筆者落腳時感到較其他碳板鞋穩定，亦不會想慢時會不知不覺被推快，只是或許中底太厚，暫時未感受到Energy Arc如何為跑手省力。
如果你有一定有跑步經驗，對於速度有追求，又想在之後比賽穿上碳板鞋出賽，日常練習帶點速度跑較長距離的話，SuperComp Trainer會是不錯選擇，亦可以令你先適應碳板比賽鞋。不過，如果是用來日常出街，由於鞋頭翹起幅度極大，身體會因鞋頭翹起而自然傾前，因此此鞋未必適合平時出街。