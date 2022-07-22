SuperComp Trainer跑鞋實測｜NB最厚中底碳板鞋 犯規的日常訓練鞋

月初New Balance舉辦試鞋活動，邀請了一眾傳媒及KOL一測最新推出的 FuelCell SuperComp Trainer。這對設定犯規的跑鞋被官方指是New Balance有史以來最頂尖的訓練跑鞋，單看其厚度便知道份量十足，著上鞋又到底跑唔跑得？

FuelCell SuperComp Trainer前掌及後跟厚度分別達39mm及47mm，是New Balance現時中底最厚的跑鞋。New Balance當日的試鞋活動時，筆者已經著上此鞋作一連串彈跳及來回跑練習，以及於荃灣海傍慢跑2K。其後跑者以SuperComp Trainer跑過數課，包括一次12K和800米interval，最大感覺便是中底好軟、好彈，雖然跑鞋有一定重量（320g），但跑長距離十分舒服，雙腳負擔極小。