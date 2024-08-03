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體育
2024-08-03 07:00:00

The Rock Under Armour聯乘推多功能訓練鞋及服飾 Badge of Honor系列點少得公牛頭骨

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Under Armour 與 The Rock 再度聯手 Project Rock Badge of Honor 系列強勢登場 征服每次鍛鍊 最輕、多功能性 Project Rock 7 訓練鞋面世 訓練服飾同步上架

Under Armour 與 The Rock 再度聯手 Project Rock Badge of Honor 系列強勢登場 征服每次鍛鍊 最輕、多功能性 Project Rock 7 訓練鞋面世 訓練服飾同步上架

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Under Armour 聯乘「The Rock」Dwayne Johnson 推出新一代 Project Rock ─ Badge of Honor 系列，以全新 Project Rock 7 訓練鞋及時尚訓練服飾。Badge of Honor 系列以 Dwayne Johnson 不斷進化的標誌性 Brahman Bull 公牛頭骨紋身為設計靈感，提醒訓練者即使面對艱難的訓練，也要選擇進步，選擇堅持。

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Under Armour 與 The Rock聯乘訓練鞋及訓練服飾。 Under Armour 與 The Rock聯乘訓練鞋及訓練服飾。 Project Rock 7利用強力壓縮能量網格維持足部 能量回饋及雙腳緩衝，重量僅約 355g（以男裝 9 號計算） Project Rock 7 更承襲上一代 UA HOVR™ 零重力中底技術 Under Armour 與 The Rock聯乘訓練鞋及訓練服飾。 Under Armour 與 The Rock聯乘訓練鞋及訓練服飾。

新型針織一體式鞋舌  打造輕盈且支撐腳感

Under Armour Project Rock 7 訓練鞋採用全新一體式鞋舌及鞋面構造，配合鏤空設計及 UA Clone™ 鞋面科技，以其彈性及伸展性能，帶來透氣且無縫貼合的穿著體驗。

Project Rock 7 更承襲上一代 UA HOVR™ 零重力中底技術，利用強力壓縮能量網格維持足部能量回饋及雙腳緩衝，重量僅約 355g（以男裝 9 號計算），為健身愛好者帶來輕盈訓練體驗。
鞋底採用 UA TriBase™獨有三角形穩定結構，以提升地面接觸範圍，增強穩定性能。此外，訓練鞋外部加入 TPU 鞋跟支撐墊，有助穩固及鎖定腳跟，讓前足活動自如，Project Rock 7 亦貼心地採用包裹式及橡膠外底鞋頭，於平板支撐及其他 HIIT 訓練中提供全面支撐及保護。
男女裝 Project Rock 7 各設 3 款配色，除黑白外，亦有黑色鞋面配奪目紫紅及溫柔卡其。

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Project Rock Lets Go 拼色九分緊身褲 Project Rock 半拉鍊套頭上衣 Project Rock Lets Go Bench To Beach 印花上衣 Project Rock Lets Go Bench To Beach Middy 短褲 Project Rock Icon Fleece Badge Of Honor 短袖連帽上衣 Project Rock Terry 短褲 Project Rock Badge Of Honor 短袖 T 恤 Project Rock Badge Of Honor Racer 工字背心

D 彈性布料 x 排汗速乾物料健身服飾

Badge of Honor 系列為男、女健身愛好者帶來多個時尚運動服飾單品。其中，男裝 Racer 工字背心，採用混紡棉料，配合 4D 拉伸彈性物料及工字背設計，方便靈活運動。至於女裝，Lets Go Bench To Beach Middy 上衣及短褲均採用超柔軟雙層針織面料，上衣的短身設計有助拉長身體比例，背面搭帶用上鏤空細節；而短褲則採用排汗速乾物料，配備高腰腰帶及嵌入式側袋。

Under Armour Project Rock Badge of Honor 系列現於全線Under Armour專門店及Under Armour 香港官方網上商店發售。

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