U21歐國盃｜英格蘭封王 新神龍：一早已知會救到12碼(多圖)

「我一早已知道會救出12碼！」英格蘭U21在U21歐國盃決賽，全靠門將查福特(Traffod)在補時至99分鐘「兩撲」關鍵極刑；令「幼獅」保住1比0勝局，打敗西班牙U21，以整個賽事不失一球兼全勝的紀錄，一嘗近39年來首次封王的滋味。

幸運入球打開紀錄

「幼獅」今場決賽先由效力曼城的中場高爾彭馬(Cole Palmer)，在上半場補時主射罰球，省中隊友、利物浦中場居迪斯鍾斯後入波，打開缺口。「小狂牛兵團」下半場加壓，箭頭艾比雷斯(Abel Ruiz)頭槌入波被判越位，亦有埋門柱邊出界；戰至補時至99分鐘，經VAR提出及球證覆核，指艾比雷斯在對手禁區內被英格蘭U21中堅高維侵犯，此子最終親自操刀12碼，被泰福特撲出不遠，中場艾馬奧路斯補射又被救到，最後該隊第三射一飛衝天，令近兩季由曼城外借至英甲保頓的查福特，今屆6戰保不失球，助英格蘭U21自1984年後，再度封王U21歐國盃。