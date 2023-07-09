U21歐國盃｜英格蘭封王 新神龍：一早已知會救到12碼(多圖)

「我一早已知道會救出12碼！」英格蘭U21在U21歐國盃決賽，全靠門將查福特(Traffod)在補時至99分鐘「兩撲」關鍵極刑；令「幼獅」保住1比0勝局，打敗西班牙U21，以整個賽事不失一球兼全勝的紀錄，一嘗近39年來首次封王的滋味。
幸運入球打開紀錄
「幼獅」今場決賽先由效力曼城的中場高爾彭馬(Cole Palmer)，在上半場補時主射罰球，省中隊友、利物浦中場居迪斯鍾斯後入波，打開缺口。「小狂牛兵團」下半場加壓，箭頭艾比雷斯(Abel Ruiz)頭槌入波被判越位，亦有埋門柱邊出界；戰至補時至99分鐘，經VAR提出及球證覆核，指艾比雷斯在對手禁區內被英格蘭U21中堅高維侵犯，此子最終親自操刀12碼，被泰福特撲出不遠，中場艾馬奧路斯補射又被救到，最後該隊第三射一飛衝天，令近兩季由曼城外借至英甲保頓的查福特，今屆6戰保不失球，助英格蘭U21自1984年後，再度封王U21歐國盃。
新神龍離曼城投般尼
20歲的查福特來屆將以1,900萬英鎊，由曼城轉會由該會前中堅名將高柏尼領軍的英超升班馬般尼，成為英格蘭史上第3貴身價的門將。他賽後說：「我賽前早上已告訴大家，我會撲出12碼。我們是一支非常優秀的球隊，並相信沒有人可以攻破我們，結果證明了。」至於當選今屆最佳球員、效力紐卡素的前鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)說：「我非常高興，但個人獎項是歸功我的隊友及職員，球隊表現無私，當中6、7位球員可以得此獎項，證明我們實力有幾強。」
辛偉誠點名讚查福特
「幼獅」的優異表現，更令英格蘭各界擊節讚賞，英格蘭大國腳的王牌前鋒哈利卡尼向師弟道賀：「贏得出色，令國家自豪。」至於英國首相辛偉誠在Twitter祝賀國家隊之餘，更點名讚查福特，他說：「他們做到了，英格蘭U21成為歐洲冠軍，並向全個賽事不失一球的查福特致敬。」