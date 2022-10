從影後就一直希望可以飾演英雄嘅狄維莊遜終於願望成真,向來擁有精壯身材的莊遜更豪言「今次電影角色黑亞當服裝並非典型英雄特效的填充物肌肉裝物」,因此今次推出的Project Rock系列便已反派的暗黑色調加上標誌的黃色閃電logo,配上電影標語「BLACK ADAM」、「ANTI HERO」 、「THE HIERARCHY OF POWER IN THE DC UNIVERSE HAS CHANGED」等等,設計出多款訓練服飾。

按圖即睇Project Rock訓練裝備系列