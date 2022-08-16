Under Armour舉辦體能挑戰賽 8項挑戰冠軍即贏3000元禮券

左起張小倫、梁嘉顯及許烜行、杜詠彤、陳佩琦及顧綽姿。

自問體能唔錯又想挑戰自己？今個夏天記得做好準備，之關Under Armour將會在9月24日於AQ Strong舉行「Test Your Limits Fitness Challenge」，招募所有運動愛好者一齊挑戰8體能項目，勝出者更可以贏得3000元現金券。

周一Under Armour舉行傳媒體驗日，邀請多名香港運動員包括劍擊代表張小倫；甲一籃球員梁嘉顯、許烜行；香港沙灘排球代表杜詠彤；短跑好手陳佩琦及女籃顧綽姿率先挑戰當中數個項目，主要以科技測試各運動員的力量、速度、協調、敏捷等能力。

8 個體能競賽項目包括：