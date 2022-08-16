Under Armour舉辦體能挑戰賽 8項挑戰冠軍即贏3000元禮券

自問體能唔錯又想挑戰自己？今個夏天記得做好準備，之關Under Armour將會在9月24日於AQ Strong舉行「Test Your Limits Fitness Challenge」，招募所有運動愛好者一齊挑戰8體能項目，勝出者更可以贏得3000元現金券。
周一Under Armour舉行傳媒體驗日，邀請多名香港運動員包括劍擊代表張小倫；甲一籃球員梁嘉顯、許烜行；香港沙灘排球代表杜詠彤；短跑好手陳佩琦及女籃顧綽姿率先挑戰當中數個項目，主要以科技測試各運動員的力量、速度、協調、敏捷等能力。
8個體能競賽項目包括：
- 反應燈測試
- 10米衝刺跑
- 臥推
- 引體上升
- 禁區敏捷測試
- 垂直跳
- 滑步式蹲舉
- Time Trials計時賽
今次挑戰分為男子及女子組別網上公開報名，每位運動員測試後會獲得分數，兩組別分別的前3名可獲得Under Armour送出的現金券。有興趣可到Under Armour網站報名，需要100元手續費。
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Under Armour Test Your Limits Fitness Challenge詳情
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挑戰賽日期
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9月24日(星期六)
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挑戰賽時間
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時段一：下午2時30分至3時30分
時段二：下午3時45分至4時45分
時段三：下午5時正至6時正
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挑戰賽地點
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九龍尖沙咀廣東道188號港景匯商場1樓116-118號舖AQ Strong
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挑戰賽獎項
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分設男子及女子組，分別得出冠、亞、季軍各3名
冠軍：3000元正Under Armour現金券
亞軍：2000 元正Under Armour現金券
季軍：1000元Under Armour現金券
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報名方式
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只接受網上報名
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報名資格
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參賽者須於比賽當日年滿18歲
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參賽費用
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因名額有限，每名參賽運動員需繳交100元報名費用，Under Armour將全數捐出至本地慈善團體支持青少年運動發展
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參賽上衣
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每名參賽運動員將跟據報名時提供的尺碼，於挑戰賽當天獲發 Under Armour上衣，運動員須穿著該Under Armour上衣參與挑戰賽