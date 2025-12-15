WTT總決賽｜日本張本智和首奪男單冠軍　紅館向球迷：I love you

在紅磡體育館舉行的世界乒乓球巡迴賽總決賽（WTT Final），日本的張本智和在決賽以4:2的局數擊敗瑞典的莫雷加（Truls Moregardh）首度奪得冠軍。他賽後更以英語感謝香港入場的球迷表示：「Very very thank you very much, everyone. And I love you」

早前在成都舉行的團體世界盃遭到主場球迷的嘘聲以及主場故意忽略其名字。張本智和來到香港得到了球迷的支持，在之前受訪也特別以廣東話回應。這位父母移民日本的華裔球手，在四強以4:3的局數擊敗中國球手林詩棟入決賽，而世界第一的王楚欽在四強因傷退賽，讓瑞典的莫雷加可以直接晉級決賽。決賽張本智和雖然先取第1局，但之後與莫雷加還是各自取得局數，令雙方一度打成2:2平手。不過第5局張本智和再「刁時」下贏14:12後，再度領先局數，第6局的比賽，這位日籍球手再以11:2的大比數擊敗莫雷加，以局數4:2擊敗對手，首次在總決賽中奪冠。