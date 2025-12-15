WTT總決賽｜日本張本智和首奪男單冠軍　紅館向球迷：I love you

在紅磡體育館舉行的世界乒乓球巡迴賽總決賽（WTT Final），日本的張本智和在決賽以4:2的局數擊敗瑞典的莫雷加（Truls Moregardh）首度奪得冠軍。他賽後更以英語感謝香港入場的球迷表示：「Very very thank you very much, everyone. And I love you」
早前在成都舉行的團體世界盃遭到主場球迷的嘘聲以及主場故意忽略其名字。張本智和來到香港得到了球迷的支持，在之前受訪也特別以廣東話回應。這位父母移民日本的華裔球手，在四強以4:3的局數擊敗中國球手林詩棟入決賽，而世界第一的王楚欽在四強因傷退賽，讓瑞典的莫雷加可以直接晉級決賽。決賽張本智和雖然先取第1局，但之後與莫雷加還是各自取得局數，令雙方一度打成2:2平手。不過第5局張本智和再「刁時」下贏14:12後，再度領先局數，第6局的比賽，這位日籍球手再以11:2的大比數擊敗莫雷加，以局數4:2擊敗對手，首次在總決賽中奪冠。
張本智和在賽後表示：「我感覺一半是高興，另一半是有點難以置信。不過我覺得高興的感覺更加強烈。畢竟這是我第4次參賽，而且更重要的是，我已經很久沒有贏過了，所以我很高興，一切感覺都包含在其中。」而他在賽後因為場內球迷高呼「張本」的日語，故此他也特別感謝紅館的球迷，表示：「非常非常的感謝你們每一位，而我愛你們。」另外由於女單的孫穎莎退賽，令到決賽日的入場人數大減，而女單中國的王曼昱以局數4:2擊敗隊友蒯曼奪得冠軍。