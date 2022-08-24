YMCA辦慈善三人籃球賽籌款 香港甲一球員鄭錦興：別具意義

香港中華基督教青年會（YMCA）為鼓勵機構及院校推行運動友好政策，提升員工做運動的動機，以保身心健康，現正籌備「運動友善計劃」企業盃2022 - 慈善三人籃球賽，正招募各機構及院校參加是次慈善三人籃球賽，尚餘少量名額，報名從速，參賽方式可瀏覽YMCA的網站。活動宣傳大使香港甲一球員鄭錦興表示，這次活動別具意義，因為三人籃球是現時運動界的大趨勢，但在香港仍然未算流行，他希望是次活動能夠做到推廣三人籃球的作用，令香港不同階層的人亦可以對這項運動有更深入的認識。
現時效力香港甲一籃球聯賽球隊康仁福建的鄭錦興，一直致力推廣香港三人籃球發展，亦積極參與三人籃球賽事，他於2015年已贏得Adidas街頭三人籃球賽冠軍，並當選MVP；去年更取下香港聯賽盃三人籃球賽冠軍。
鄭錦興解釋，雖然同為籃球運動，但三人籃球與傳統的五人籃球在規則、場地、用球等皆有不同，較細小的皮球、場地，緊湊的比賽時間、節奏，增加了賽事的刺激性，讓參賽者有不一樣的參賽體驗。他指三人籃球比傳統的五人籃球更加鼓勵進攻，球證亦盡量不參與比賽，是一場好順暢的比賽，「入完波就即刻攞個波開波，好緊張刺激！但同時比起你打街場更加辛苦，因為係分秒必爭！」
身為是次活動宣傳大使及教練的他表示，賽前訓練主要會訓練參加者的基本功，例如走籃、射波、拍波等，因為他知道並不是每位參賽者都有打籃球的基礎，所以希望由淺入深為他們設立訓練課程，再設合一些適合的戰術予學員們。他亦寄語受訓運動員，「盡力嘗試，享受比賽！」，希望每位受訓運動員都能感受到三人籃球所帶來的激情和熱血感覺。
另一名教練楊瑞鴻，同樣來自香港甲一籃球聯賽球隊康仁福建，他相信籃球是一個溝通的良好橋樑，相信受訓運動員好快就能在籃球場上與他人熟絡，從而對自己的同事及隊友更加了解。他認為團體運動就是要挑戰自己，不斷嘗試，冀他們在此活動中會有不同的體悟及得著。
YMCA：籌得款項扣除成本開支後 將資助基層兒童籃球訓練
YMCA表示，籌得款項扣除成本開支後，將用於資助基層兒童籃球訓練，使其免費獲得訓練機會。其中一個間受訓運動員所屬機構原動力科技有限公司（Motive Force）的市場經理鄧茜文（Jasmine）表示，參加這次活動覺得非常有意義，除了可以推廣三人籃球之外，亦都可以幫助到基層兒童，覺得非常值得香港不同的企業參與。
Jasmine透露，疫情以來，其公司一直都難以舉辦一些戶外活動，所以這次YMCA舉辦的這個實體活動，其公司同事均踴躍報名參加，參加者年齡層由廿歲到三十幾歲，分別來自軟件開發及程式設計等不同的部門。她表示這次活動最希望得到的成果，就是培養到同事之間的感情和合作精神，「因為疫情以嚟，大家都係戴住口罩，食飯又係各自各食，大家平時溝通未必話好足夠，所以希望借今次呢個機會，聯繫到同事之間的感情。」
賽事將於中秋節翌日（9月12日）在青年會烏溪沙青年新村戶外三人籃球場及綜合運動場館舉行，YMCA邀請各企業、機構及院校參加，一同實踐社會企業責任及推廣運動健康。YMCA期望透過是次慈善賽，鼓勵機構及院校建立體育文化，促進員工的身心靈健康發展；員工亦可從籃球 訓練及比賽培養默契和團隊精神，提升工作效能。
是次賽事將招募16支男子組隊伍及４支女子組隊伍，參加機構可選擇只報名參賽，或報名參賽及同時參與賽前訓練。另外，現役香港甲一球員鄭錦興亦會擔任賽事嘉賓出席比賽，並聯同隊友與冠軍隊伍進行表演賽，互相切磋球技。