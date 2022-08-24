YMCA辦慈善三人籃球賽籌款 香港甲一球員鄭錦興：別具意義

香港中華基督教青年會（YMCA）為鼓勵機構及院校推行運動友好政策，提升員工做運動的動機，以保身心健康，現正籌備「運動友善計劃」企業盃2022 - 慈善三人籃球賽，正招募各機構及院校參加是次慈善三人籃球賽，尚餘少量名額，報名從速，參賽方式可瀏覽YMCA的網站。活動宣傳大使香港甲一球員鄭錦興表示，這次活動別具意義，因為三人籃球是現時運動界的大趨勢，但在香港仍然未算流行，他希望是次活動能夠做到推廣三人籃球的作用，令香港不同階層的人亦可以對這項運動有更深入的認識。

現時效力香港甲一籃球聯賽球隊康仁福建的鄭錦興，一直致力推廣香港三人籃球發展，亦積極參與三人籃球賽事，他於2015年已贏得Adidas街頭三人籃球賽冠軍，並當選MVP；去年更取下香港聯賽盃三人籃球賽冠軍。

鄭錦興解釋，雖然同為籃球運動，但三人籃球與傳統的五人籃球在規則、場地、用球等皆有不同，較細小的皮球、場地，緊湊的比賽時間、節奏，增加了賽事的刺激性，讓參賽者有不一樣的參賽體驗。他指三人籃球比傳統的五人籃球更加鼓勵進攻，球證亦盡量不參與比賽，是一場好順暢的比賽，「入完波就即刻攞個波開波，好緊張刺激！但同時比起你打街場更加辛苦，因為係分秒必爭！」

身為是次活動宣傳大使及教練的他表示，賽前訓練主要會訓練參加者的基本功，例如走籃、射波、拍波等，因為他知道並不是每位參賽者都有打籃球的基礎，所以希望由淺入深為他們設立訓練課程，再設合一些適合的戰術予學員們。他亦寄語受訓運動員，「盡力嘗試，享受比賽！」，希望每位受訓運動員都能感受到三人籃球所帶來的激情和熱血感覺。

另一名教練楊瑞鴻，同樣來自香港甲一籃球聯賽球隊康仁福建，他相信籃球是一個溝通的良好橋樑，相信受訓運動員好快就能在籃球場上與他人熟絡，從而對自己的同事及隊友更加了解。他認為團體運動就是要挑戰自己，不斷嘗試，冀他們在此活動中會有不同的體悟及得著。