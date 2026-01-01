哪幾類孕婦容易患妊娠毒血症？

妊娠毒血症 主要在懷孕20周後任何時候發生，令孕婦出現突發性高血壓(至少相隔 4 小時兩次測量上壓≥140 mmHg，下壓≥90 mmHg)並兼有蛋白尿這兩項特徵性症狀，而該等孕婦在懷孕前血壓是正常。然而若出現血壓高情況，儘管沒有驗出蛋白尿，也不能完全排除妊娠毒血症。

本地孕婦的妊娠毒血症發病率約2%，猶幸臨床上大多屬輕度。妊娠毒血症目前尚無根治藥物，根治的唯一方法是盡快安排分娩，使母體血壓恢復正常，同時讓胎兒能離開母體，並在適當醫療干預下繼續發育。

由於沒有以上高危因素的孕婦也有可能患上妊娠毒血症，因此按時接受定期產檢，並與醫生討論自身風險，進行妊娠毒血症篩查，才是最有效的預防方法。

現時醫學界還未完全掌握妊娠毒血症成因。醫學界普遍認為妊娠毒血症主要是胎盤發育不健全所致。這種胎盤發育不良的情況會令胎兒生長遲緩，而嚴重的妊娠毒血症可導致胎盤早剝，令胎兒缺氧甚至因而死亡。

另一方面，嚴重妊娠毒血症可引發子癇(痙攣) ，甚至中風、腦出血，或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。當患該病的孕婦併發腦水腫、腦血管自動調節功能受損、視網膜小動脈痙攣，亦會影響到視力。高血壓產生的可逆性後腦病變症候群(Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome PRES)則會導致頭痛；至於呼吸短促可源於該症所併發的肺水腫；上腹疼痛可能與肝臟腫脹或出血有關。