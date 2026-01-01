血管是身體內一個龐大而精密的運輸網絡，負責把血液送到全身各個器官與組織，讓它們獲得氧氣和養分，同時帶走代謝廢物。我們平日很少察覺它的存在，直到問題出現。其中一組值得關注的疾病便是小血管血管炎，這是一類影響最微細血管的炎症性疾病。

要理解小血管炎的成因，先要認識血管的基本結構。動脈、靜脈和微絲血管在循環系統中各司其職。動脈把血液由心臟輸送出去，承受的壓力較高，因此血管壁厚實、有彈性，並含有肌肉層，讓它們能隨心跳伸縮，保持血流穩定。靜脈則在低壓環境下把血液送回心臟，血管壁較薄，並依靠單向瓣膜防止血液倒流，尤其在下肢更顯重要。至於微絲血管，是全身最細小的血管，由單層內皮細胞組成，薄得足以讓氧氣、養分和廢物在血液與組織之間交換。三者緊密配合，構成一個持續運作的循環迴路。